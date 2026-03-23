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PANAMÁ

Cierre en Burunga por 30 días: horarios y detalles clave

Burunga enfrentará cierre vial por obras del Programa Saneamiento de Panamá.
Burunga enfrentará cierre vial por obras del Programa Saneamiento de Panamá. Saneamiento de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/03/2026 14:49
Obras del programa de saneamiento obligarán al cierre de una vía en Nueva Luz por 30 días.

El Programa Saneamiento de Panamá, a través de la empresa BTD Proyectos 12 S.A., informó que se realizará un cierre total de vía en el sector de Nueva Luz, en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján.

De acuerdo con el comunicado, el cierre se llevará a cabo en el tramo ubicado bajando por la antigua bloquera, donde se estarán ejecutando trabajos para la instalación de tuberías correspondientes a la Colectora Tramo #1.

Las labores iniciarán el lunes 30 de marzo de 2026 y tendrán una duración aproximada de 30 días. El horario de trabajo será de lunes a sábado, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias y considerar rutas alternas durante el tiempo que se mantenga el cierre en la zona.

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