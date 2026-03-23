Cierre en Burunga por 30 días: horarios y detalles clave

El Programa Saneamiento de Panamá, a través de la empresa BTD Proyectos 12 S.A., informó que se realizará un cierre total de vía en el sector de Nueva Luz, en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján.

De acuerdo con el comunicado, el cierre se llevará a cabo en el tramo ubicado bajando por la antigua bloquera, donde se estarán ejecutando trabajos para la instalación de tuberías correspondientes a la Colectora Tramo #1.

Las labores iniciarán el lunes 30 de marzo de 2026 y tendrán una duración aproximada de 30 días. El horario de trabajo será de lunes a sábado, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.