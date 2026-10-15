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Información útil

Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 15 de octubre

Traffic on a rainy day
Traffic on a rainy day Elena Elisseeva
Por
Deborah Peña
  • 15/10/2026 06:07
Para la tarde y la noche se prevén lluvias intermitentes y aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este jueves 15 de octubre se esperan lluvias intermitentes, aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en distintas regiones del país, debido a las condiciones de inestabilidad atmosférica propias de la temporada lluviosa.

De acuerdo con el pronóstico, la presencia de la vaguada monzónica sobre el Pacífico, al sur del istmo centroamericano, y los sistemas de bajas presiones sobre Panamá favorecerán la formación de nubes y precipitaciones durante la jornada.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan cielos parcialmente nublados, sin eventos de lluvias significativas. Sin embargo, para la tarde y la noche se prevén lluvias intermitentes y aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento.

Estas condiciones podrían presentarse en las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En el Pacífico, durante la madrugada y la mañana se pronostican aguaceros aislados en sectores del golfo de Chiriquí y el sur de Veraguas.

Para la tarde y la noche, se esperan episodios nubosos con aguaceros aislados, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en Panamá Norte, Panamá Centro, Panamá Oeste y Panamá Este, así como en el golfo de Panamá, Darién, el sur de Azuero, el sur de Veraguas y Chiriquí.

El IMHPA indicó que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 11 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre los 28 °C y 34 °C.

El pronóstico también advierte que durante la tarde se registrarán índices de radiación ultravioleta UV-B altos y muy altos en ambas vertientes, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.

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