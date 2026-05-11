Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 11 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este día se mantendrán condiciones variables en gran parte del país, con lluvias y tormentas concentradas principalmente en áreas del Pacífico y sectores del Caribe.

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana se esperan aguaceros con actividad eléctrica sobre zonas marítimas del Pacífico oriental, desplazándose hacia el Golfo de Panamá, el sur de la península de Azuero y áreas costeras de Panamá Metro. Mientras tanto, en otras regiones del Pacífico predominará un ambiente más estable y con poca nubosidad.

Para la tarde, el aumento de las temperaturas favorecerá el desarrollo de lluvias aisladas acompañadas de tormentas en áreas cercanas a el sur de Veraguas, Panamá Norte, Darién y sectores de la Comarca Emberá-Wounaan. En gran parte del resto de la vertiente pacífica se mantendrán cielos parcialmente despejados y condiciones mayormente secas. Ya en horas de la noche, la actividad lluviosa tenderá a disminuir gradualmente.

Las provincias y sectores comprendidos desde Guna Yala hasta el norte de Veraguas podrían registrar lluvias ligeras provenientes del mar durante la mañana. Más adelante se espera un ambiente con menos nubosidad, aunque en la tarde podrían generarse aguaceros aislados en Colón y el norte veragüense.

Las temperaturas mínimas estarán entre 13°C y 18°C en zonas montañosas, mientras que en el resto del país oscilarán entre 19°C y 21°C. Las máximas podrían alcanzar entre 26°C y 34°C durante el día.

Asimismo, el índice de radiación ultravioleta se mantendrá elevado a nivel nacional, con niveles entre alto y muy alto.

Las autoridades reiteran el llamado a seguir las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).