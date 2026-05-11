Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 11 de mayo

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) </a>informó que para este día <b>se mantendrán condiciones variables en gran parte del país, con lluvias y tormentas </b>concentradas principalmente en áreas del Pacífico y sectores del Caribe.Durante la madrugada y primeras horas de la mañana se esperan <b>aguaceros con actividad eléctrica sobre zonas marítimas del Pacífico oriental, desplazándose hacia el Golfo de Panamá</b>, el sur de la península de Azuero y áreas costeras de Panamá Metro. Mientras tanto, en otras regiones del Pacífico predominará un ambiente más estable y con poca nubosidad.Para la tarde,<b> el aumento de las temperaturas favorecerá el desarrollo de lluvias aisladas acompañadas de tormentas en áreas cercanas a el sur de Veraguas, Panamá Norte, Darién y sectores de la Comarca Emberá-Wounaan. </b>En gran parte del resto de la vertiente pacífica se mantendrán cielos parcialmente despejados y condiciones mayormente secas. <b>Ya en horas de la noche, la actividad lluviosa tenderá a disminuir gradualmente.</b>Las provincias y sectores comprendidos desde <b>Guna Yala hasta el norte de Veraguas podrían registrar lluvias ligeras provenientes del mar durante la mañana</b>. Más adelante se espera un ambiente con menos nubosidad, aunque en la tarde podrían generarse aguaceros aislados en <b>Colón y el norte veragüense.</b>Las temperaturas mínimas estarán entre <b>13°C y 18°C</b> en zonas montañosas, mientras que en el resto del país oscilarán entre <b>19°C y 21°C</b>. Las máximas podrían alcanzar entre <b>26°C y 34°C</b> durante el día.Asimismo, el índice de radiación ultravioleta se mantendrá elevado a nivel nacional, con niveles entre alto y muy alto.Las autoridades reiteran el llamado a seguir las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).