Planas de asistencia por votos, el acuerdo silencioso para presidir la Asamblea

La Estrella de Panamá contactó por teléfono y le dejó mensajes de texto a todos los jefes de bancada del Legislativo, por el PRD a Jairo 'Bolota' Salazar, por el panameñismo a Medín Jiménez, de Realizando Metas a Rogelio Revello, de Cambio Democrático, Yésica Romero, del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, y de la bancada mixta a Joao Guevara, pero ninguno contestó sobre el criterio y razones para decidir las exoneraciones de 10 funcionarios por cada diputado.'¿Un chofer debe marcar?, entra a la hora que el diputado le diga y sale a veces a las 10 de la noche, ese no debe firmar', contestó Salazar por mensajería de texto, quien indicó que se encontraba de viaje.Al preguntarle que esto no son solo para choferes, y reiterarle la pregunta producto de las reuniones entre enero y marzo, no contestó más. Antes de abandonar la comunicación, dijo que él solo tenía a dos personas sin marcar y que 'esos temas que yo sepa son a criterio del presidente de la Asamblea'.Por su parte, Roberto Zúñiga, de Vamos, negó que solicitaran alguna excepción y añadió que 'desde el primer día' que llegaron a la institución su bancada solicitó reloj de marcación para sus despachos, y 'nos dijeron que no había y que había que hacerlo a través de lista'. Por ello, compraron un reloj con dinero propio y lo entregan con la lista, aseguró el jefe de la bancada independiente.