Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 20 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica fuertes aguaceros y tormentas eléctricas durante la tarde de este lunes 19 de octubre, con mayor intensidad en sectores de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos y Darién.
De acuerdo con el informe meteorológico, las lluvias podrían estar acompañadas de ráfagas de viento, con riesgo de crecidas de ríos, inundaciones, anegaciones urbanas, deslizamientos de tierra y caída de árboles u objetos, especialmente en zonas montañosas y áreas vulnerables.
En la vertiente del Caribe se esperan lluvias desde horas de la madrugada, principalmente en Colón y Guna Yala, mientras que en el Pacífico podrían registrarse precipitaciones de moderadas a fuertes durante la tarde y la noche.
Las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 °C y 31 °C en gran parte del territorio nacional, mientras que en las zonas montañosas se esperan condiciones más frescas.
El IMHPA también advierte sobre índices de radiación ultravioleta de moderados a altos y recomienda precaución a los bañistas y a las embarcaciones artesanales, especialmente al sur y oeste de la península de Azuero durante la mañana.
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