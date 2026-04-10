Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 10 de abril

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá </a>informó que para este día se prevén condiciones climáticas variables en el país, con <b>cielos entre despejados y nublados, acompañados de lluvias ligeras</b> en algunas regiones durante la tarde y la noche.En la vertiente del Caribe, durante la mañana predominarán cielos de dispersos a nublados, sin lluvias significativas. Sin embargo, hacia la tarde y noche <b>aumentará la nubosidad, con precipitaciones ligeras e intermitentes en sectores como la Costa Abajo de Colón</b>, el norte de <b>Veraguas, la Comarca Ngäbe y Bocas del Toro</b>.Para el Pacífico, se espera una mañana parcialmente nublada y estable. En horas de la tarde y noche podrían registrarse aguaceros aislados de intensidad ligera en zonas de Panamá <b>Centro, Norte, Oeste y Este, así como en Darién, Tierras Altas de Chiriquí y la Comarca Ngäbe.</b>Las temperaturas mínimas oscilarán entre los <b>12 °C y 25 °C,</b> mientras que las máximas se ubicarán entre los <b>28 °C y 33 °C </b>a nivel nacional.Las condiciones marítimas se mantendrán favorables en ambas vertientes. En el Caribe, se esperan olas de hasta 1.21 metros con periodos de hasta 8 segundos, mientras que en el Pacífico las olas alcanzarán aproximadamente 0.91 metros con periodos de 16 segundos.Finalmente, los índices de radiación UV-B estarán entre moderados y muy altos durante la mañana y la tarde,<b> por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.</b>