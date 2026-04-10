Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 10 de abril

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que para este día se prevén condiciones climáticas variables en el país, con cielos entre despejados y nublados, acompañados de lluvias ligeras en algunas regiones durante la tarde y la noche.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana predominarán cielos de dispersos a nublados, sin lluvias significativas. Sin embargo, hacia la tarde y noche aumentará la nubosidad, con precipitaciones ligeras e intermitentes en sectores como la Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas, la Comarca Ngäbe y Bocas del Toro.

Para el Pacífico, se espera una mañana parcialmente nublada y estable. En horas de la tarde y noche podrían registrarse aguaceros aislados de intensidad ligera en zonas de Panamá Centro, Norte, Oeste y Este, así como en Darién, Tierras Altas de Chiriquí y la Comarca Ngäbe.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 12 °C y 25 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 28 °C y 33 °C a nivel nacional.

Las condiciones marítimas se mantendrán favorables en ambas vertientes. En el Caribe, se esperan olas de hasta 1.21 metros con periodos de hasta 8 segundos, mientras que en el Pacífico las olas alcanzarán aproximadamente 0.91 metros con periodos de 16 segundos.

Finalmente, los índices de radiación UV-B estarán entre moderados y muy altos durante la mañana y la tarde, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.