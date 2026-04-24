Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 24 de abril

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> informó que para este viernes 24 de abril se prevé un <b>incremento de lluvias y tormentas en el occidente del país</b>, especialmente durante horas de la tarde.De acuerdo con el boletín meteorológico, durante la madrugada se registrarán lluvias con actividad eléctrica en áreas marítimas del Golfo de Chiriquí y zonas costeras cercanas. Mientras tanto, en el resto de la vertiente del Pacífico predominarán condiciones secas con poca nubosidad.Para la mañana, se esperan <b>chubascos aislados en sectores del occidente de Chiriquí y Veraguas</b>. Sin embargo, estas precipitaciones tenderán a intensificarse<b> en horas de la tarde,</b> extendiéndose hacia la península de <b>Azuero,</b> donde podrían ser <b>localmente fuertes y acompañadas de descargas eléctricas.</b>En horas de la noche, las condiciones volverán a ser mayormente estables y secas en gran parte del territorio nacional.En la vertiente del Caribe, el panorama será más estable. Durante la madrugada se mantendrá cielo parcialmente nublado, <b>con posibles aguaceros aislados en la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas</b> en la mañana. Para la tarde y noche se espera un ambiente más seco y estable en toda la región.En cuanto a las temperaturas, se prevén mínimas entre <b>13 °C y 21 °C</b> en zonas montañosas, mientras que en el resto del país oscilarán entre <b>23 °C y 26 °C</b>. Las máximas alcanzarán entre <b>30 °C y 34 °C</b>, con valores ligeramente superiores en áreas de menor altitud.El IMHPA también advirtió sobre altos niveles de radiación ultravioleta, con índices entre 10 y 12, ubicándose en categorías de muy alta a extrema, por lo que se recomienda tomar medidas de protección.Las autoridades reiteran el llamado a la población a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).