Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 24 de abril

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este viernes 24 de abril se prevé un incremento de lluvias y tormentas en el occidente del país, especialmente durante horas de la tarde.

De acuerdo con el boletín meteorológico, durante la madrugada se registrarán lluvias con actividad eléctrica en áreas marítimas del Golfo de Chiriquí y zonas costeras cercanas. Mientras tanto, en el resto de la vertiente del Pacífico predominarán condiciones secas con poca nubosidad.

Para la mañana, se esperan chubascos aislados en sectores del occidente de Chiriquí y Veraguas. Sin embargo, estas precipitaciones tenderán a intensificarse en horas de la tarde, extendiéndose hacia la península de Azuero, donde podrían ser localmente fuertes y acompañadas de descargas eléctricas.

En horas de la noche, las condiciones volverán a ser mayormente estables y secas en gran parte del territorio nacional.

En la vertiente del Caribe, el panorama será más estable. Durante la madrugada se mantendrá cielo parcialmente nublado, con posibles aguaceros aislados en la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas en la mañana. Para la tarde y noche se espera un ambiente más seco y estable en toda la región.

En cuanto a las temperaturas, se prevén mínimas entre 13 °C y 21 °C en zonas montañosas, mientras que en el resto del país oscilarán entre 23 °C y 26 °C. Las máximas alcanzarán entre 30 °C y 34 °C, con valores ligeramente superiores en áreas de menor altitud.

El IMHPA también advirtió sobre altos niveles de radiación ultravioleta, con índices entre 10 y 12, ubicándose en categorías de muy alta a extrema, por lo que se recomienda tomar medidas de protección.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).