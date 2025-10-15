¿Eres jubilado o pensionado? Estos son los descuentos que te corresponden por ley

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) detalla a la ciudadanía que los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, tanto panameños como extranjeros residentes en el país, tienen derecho a una serie de descuentos especiales establecidos en la Ley 6 de 1987. Estos beneficios aplican en diversos comercios y servicios a nivel nacional, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo y garantizar una mejor calidad de vida para este grupo de la población. Para hacer uso de los descuentos, los beneficiarios deben presentar su cédula de identidad personal o el carné de jubilado o pensionado al momento de realizar sus compras o contratar servicios en los establecimientos.

Detalles de los descuentos y tarifas especiales a jubilados en Panamá