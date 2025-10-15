¿Eres jubilado o pensionado? Estos son los descuentos que te corresponden por ley

La <b><a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO)</a></b> detalla a la ciudadanía que los <b><a href="/tag/-/meta/jubilados">jubilados</a>, <a href="/tag/-/meta/pensionados">pensionados</a> y <a href="/tag/-/meta/tercera-edad">personas de la tercera edad</a></b>, tanto <b>panameños como extranjeros residentes en el país</b>, tienen derecho a una serie de <b><a href="/tag/-/meta/descuentos">descuentos</a> especiales</b> establecidos en la <b>Ley 6 de 1987</b>.Estos beneficios aplican en diversos comercios y servicios a nivel nacional, con el objetivo de <b>proteger el poder adquisitivo</b> y garantizar una <b>mejor calidad de vida</b> para este grupo de la población.Para hacer uso de los descuentos, los beneficiarios deben <b>presentar su cédula de identidad personal</b> o el <b>carné de jubilado o pensionado</b> al momento de realizar sus compras o contratar servicios en los establecimientos.