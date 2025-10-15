  1. Inicio
PANAMÁ

¿Eres jubilado o pensionado? Estos son los descuentos que te corresponden por ley

Los jubilados, pensionados y tercera edad pueden solicitar descuentos de servicios en Panamá. Wurliburli / Pixabay
Emiliana Tuñón
  • 15/10/2025 11:17
Los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá pueden acceder a múltiples descuentos presentando su cédula o carné de jubilado, tal como lo establece la Ley 6 de 1987.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) detalla a la ciudadanía que los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, tanto panameños como extranjeros residentes en el país, tienen derecho a una serie de descuentos especiales establecidos en la Ley 6 de 1987.

Estos beneficios aplican en diversos comercios y servicios a nivel nacional, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo y garantizar una mejor calidad de vida para este grupo de la población.

Para hacer uso de los descuentos, los beneficiarios deben presentar su cédula de identidad personal o el carné de jubilado o pensionado al momento de realizar sus compras o contratar servicios en los establecimientos.

Detalles de los descuentos y tarifas especiales a jubilados en Panamá

A continuación los detalles de los descuentos y tarifas especiales de los jubilados, pensionados y tercera edad en Panamá:

Recreación y entretenimiento

-50% en cines, teatros, deportes y demás espectáculos públicos (No es aplicable para actividades benéficas).

Transporte público

-30% en autobuses interurbanos, trenes, lanchas y barcos.

-25% en pasajes aéreos de empresas públicas o privadas nacionales y extranjeras.

Hoteles, moteles, pensiones

-50% de lunes a viernes.

-30% de viernes a domingo.

Restaurantes

-25% en consumo individual de comida en cualquier restaurante.

-15% en expendio de comidas rápidas con franquicias nacionales e internacionales.

Hospitales y clínicas privadas

-15% en la cuenta total del servicio.

Farmacias

-20% del valor de los medicamentos.

Servicios médicos

-20% en honorarios por consultas médicas y quirúrgicas.

-15% en servicios odontológicos y de optometría.

Servicios técnico y profesionales

-20% en honorarios por servicios técnicos y profesionales.

-20% en prótesis, aparatos y accesorios de ayuda.

Préstamos personales y comerciales

-50% en el gasto o comisión de cierre en las transacciones.

Tasa de interés en préstamos hipotecarios

-1% en el uso de viviendas para uso propio.

Tasa de interés máximo

-15% en bancos, financieras, cooperativas e instituciones de crédito.

Pasaportes

-50% en la solicitud de pasaportes.

Impuesto de aeropuerto

-50% en el impuesto de aeropuertos.

Tarifa de energía eléctrica

-25% hasta 600 kilovatios (cuenta residencial)

Servicio telefónico

-25% en la cuenta residencial (una sola línea al nombre del beneficiario).

Consumo de agua

-25% en un consumo no mayor a B/. 30.00.

Contratación de servicio funerarios

-20% en la compra de ataúdes y urnas.

Exoneración de servicios del Registro Público

-100% en inscripciones de las juntas directivas, de certificaciones e inscripciones de nuevas personerías jurídicas y en las organizaciones sin fines del lucro.

