Ifarhu advierte sobre errores que pueden hacerte perder tu beca

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) compartió una serie de recomendaciones dirigidas a los estudiantes becarios, con el objetivo de evitar la pérdida del beneficio.

De acuerdo con la entidad, uno de los principales aspectos a cuidar es el promedio académico. Advirtieron que si el estudiante baja el promedio requerido por su beca, podría perderla automáticamente.

Asimismo, señalaron que reprobar materias o perder clases constituye una causa directa de suspensión del beneficio, por lo que instaron a los becarios a mantener un buen rendimiento académico.

Otro punto clave es la entrega puntual de documentos. El IFARHU indicó que presentar documentación fuera de tiempo también puede ser motivo para la cancelación de la beca.