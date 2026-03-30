  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Ifarhu advierte sobre errores que pueden hacerte perder tu beca

Estas son las razones por las que podrías perder tu beca del Ifarhu.
Estas son las razones por las que podrías perder tu beca del Ifarhu. Ifarhu
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/03/2026 14:16
El Ifarhuhizo un llamado a los beneficiarios a cuidar su rendimiento y cumplir con los trámites.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) compartió una serie de recomendaciones dirigidas a los estudiantes becarios, con el objetivo de evitar la pérdida del beneficio.

De acuerdo con la entidad, uno de los principales aspectos a cuidar es el promedio académico. Advirtieron que si el estudiante baja el promedio requerido por su beca, podría perderla automáticamente.

Asimismo, señalaron que reprobar materias o perder clases constituye una causa directa de suspensión del beneficio, por lo que instaron a los becarios a mantener un buen rendimiento académico.

Otro punto clave es la entrega puntual de documentos. El IFARHU indicó que presentar documentación fuera de tiempo también puede ser motivo para la cancelación de la beca.

Montos de becas estudiantiles varían según el nivel educativo

Las becas que otorga el Ifarhu a estudiantes a nivel nacional, establecen montos diferenciados según el nivel educativo, con pagos que se realizan de forma mensual, pero que son entregados de manera trimestral a los beneficiarios.

En el nivel de educación primaria, los estudiantes reciben un apoyo de B/.45.00 mensuales, lo que equivale a aproximadamente B/.135.00 por trimestre a partir de segundo grado.

Para los alumnos de educación premedia, el monto asignado es de B/.55.00 al mes, alcanzando un total cercano a B/.165.00 cada tres meses.

En tanto, los estudiantes de educación media perciben B/.65.00 mensuales, lo que se traduce en unos B/.195.00 por trimestre.

VIDEOS
Lo Nuevo