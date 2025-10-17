IFARHU inicia entrega del primer pago de becas 2025 en Panamá Centro: Conoce los requisitos

El IFARHU detalló los requisitos que deberán presentar los beneficiarios para cobrar el pago de becas y asistencias económicas:-Recibo de entrega de documentos-Boletín completo 2024 original con sello fresco-Recibo de matrícula 2025-Cédula vigente original del representante legal y el estudianteSolo podrán ingresar a los centros la persona que realizará el cobro, por lo tanto no es necesaria la presencia del estudiante.En caso, que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:-Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deberán estar nítidas y todas las cédulas tienen que estar vigentes.-Nota donde indique a quien esta autorizando con número de cédula de esa persona, la nota deberá estar firmada a mano por el representante legal. No puede ser copia o foto.