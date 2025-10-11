IFARHU inicia pagos del PASE-U en Panamá Oeste y Veraguas: Verifica si tu centro regional está incluido

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU)</a></b> ha publicado el cronograma de pagos del <b><a href="/tag/-/meta/pase-u">PASE-U</a></b> en las provincias de <b><a href="/tag/-/meta/provincia-de-veraguas">Veraguas</a></b> y <b><a href="/tag/-/meta/provincia-de-panama-oeste">Panamá Oeste</a></b>, que iniciará a partir del lunes 13 de octubre en diversos centros habilitados de estas regiones del país.La entidad detalló que para recibir el PASE-U es necesario presentar la siguiente documentación:-Cédula vigente del estudiante-Cédula vigente del acudiente-En caso de no poder asistir, presentar nota de autorización firmada por el acudiente, con copia de la cédula del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.