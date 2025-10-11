  1. Inicio
PANAMÁ

IFARHU inicia pagos del PASE-U en Panamá Oeste y Veraguas: Verifica si tu centro regional está incluido

El IFARHU iniciará los pagos del PASE-U a partir del 13 de octubre en centros habilitados de Panamá Oeste y Veraguas.
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/10/2025 07:06
Los estudiantes beneficiario de las provincias de Panamá Oeste y Veraguas podrán recibir su PASE-U según el cronograma definido por IFARHU.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) ha publicado el cronograma de pagos del PASE-U en las provincias de Veraguas y Panamá Oeste, que iniciará a partir del lunes 13 de octubre en diversos centros habilitados de estas regiones del país.

La entidad detalló que para recibir el PASE-U es necesario presentar la siguiente documentación:

-Cédula vigente del estudiante

-Cédula vigente del acudiente

-En caso de no poder asistir, presentar nota de autorización firmada por el acudiente, con copia de la cédula del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

Detalles de los pagos en las provincias de Panamá Oeste y Veraguas

A continuación los detalles de los pagos en las agencias regionales en las provincias de Panamá Oeste y Veraguas:

Panamá Oeste: Los pagos se efectuarán a los beneficiarios pertenecientes a:

-Agencia Regional de Arraiján

-Agencia Regional de Coronado

-Dirección Provincial de Panamá Oeste

Veraguas: Los desembolsos se realizarán a los beneficiarios de:

-Agencia Regional de Soná

-Dirección Provincial de Veraguas

Si deseen conocer más detalles sobre los cronogramas pueden acceder al sitio web oficial del IFARHU, donde se encuentra publicado el cronograma completo de pagos.

