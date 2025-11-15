Jubilados y pensionados cobrarán desde la próxima semana, según calendario oficial

Según la programación oficial, quienes reciben su desembolso mediante ACH tendrán el depósito disponible en sus cuentas el jueves 20 de noviembre , mientras que aquellos que cobran mediante cheques físicos podrán retirarlos el viernes 21 de noviembre en los centros habilitados por la institución.

El calendario de la Caja de Seguro Social (CSS) establece que los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de noviembre esta semana.

Cómo cambiar tu pago de cheque a depósito ACH

El acreditamiento por ACH permite que los pagos quincenales se depositen directamente en una cuenta de ahorros o corriente, brindando mayor comodidad, rapidez y seguridad en el cobro de las jubilaciones o pensiones.

La persona que desee recibir sus pagos mediante depósito en una cuenta bancaria deberá seguir los siguientes pasos:

Descargue el formulario: Ingrese a la página web oficial de la CSS y descargue e imprima el formulario correspondiente para el cambio de ubicación a acreditamiento.

Lleve el formulario al Banco de su elección: El banco deberá certificar (a través de la firma de un oficial autorizado) que el número de cuenta y los datos generales consignados en el formulario pertenecen al titular de la cuenta de ahorros o corriente.

Una vez completado y firmado por el banco, el pensionado o jubilado deberá entregar el formulario en la Agencia Administrativa de la CSS más cercana.

Un funcionario de la Caja de Seguro Social atenderá al solicitante, procesará la solicitud de cobro por acreditamiento y le informará la quincena en la cual se hará efectivo el pago.