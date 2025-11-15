Salario Mínimo: Panamá instala mesa de diálogo; trabajadores piden $900 mensuales

El <b>Gobierno Nacional</b> instaló este<b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/mesa-de-discusion-de-nuevo-salario-minimo-se-instala-el-15-de-noviembre-confirmo-mitradel-ED17507740"> 15 de noviembre de 2025</a></b> la mesa de la <a href="/tag/-/meta/salario-minimo"><b>Comisión Nacional de Salario Mínimo</b>, </a>instancia tripartita responsable de analizar las condiciones económicas y recomendar las nuevas tasas que regirán a partir de enero de 2026.El proceso es coordinado por el <b>Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)</b>, según lo establecido en el <b>Decreto Ejecutivo No. 12 del 13 de noviembre de 2025</b>. La mesa deberá concluir sus deliberaciones <b>a más tardar en diciembre</b>.La comisión está conformada de acuerdo con el artículo 21 del <b>Decreto de Gabinete No. 249 de 1970</b>, orgánico del Mitradel. Por el sector trabajador participan el <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/salario-minimo-en-panama-2026-nueva-mesa-buscara-equilibrio-ante-brechas-y-aspiraciones-salariales-BE17316227"><b>Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato)</b> y la </a><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/salario-minimo-en-panama-2026-nueva-mesa-buscara-equilibrio-ante-brechas-y-aspiraciones-salariales-BE17316227"><b>Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi)</b>.</a> El sector empleador está representado por el <b>Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep)</b>, la <b>Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap)</b> y la <b>Cámara Panameña de la Construcción (Capac)</b>. Por el Gobierno integran la mesa el <b>Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)</b>, el <b>Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</b>, el <b>Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)</b> y el <b>Mitradel</b>.Durante la instalación, el presidente del Conep, <b>Gabriel Diez Montilla</b>, destacó la importancia del proceso. En sus palabras: <b>'permitirá entendernos, dialogar, proponer, consensuar y avanzar. Para nadie es un secreto que la situación económica de los hogares y de las empresas no es la mejor. </b><b>'Así como entendemos que a muchos no les alcanza para cubrir las necesidades de sus familias, muchas empresas, en especial las micro, pequeñas y medianas empresas, están al límite de la sostenibilidad financiera.'</b>, agregó.Montilla subrayó que el país aún enfrenta retos laborales importantes, entre ellos un nivel de <b>desempleo superior al 10%</b>, que representa <b>más de 320,000 personas</b>, y alrededor de <b>700,000 trabajadores</b> en condiciones de informalidad o subempleo. '<b>Ellos también tienen que ser parte de esta mesa y deben ser considerados</b>', afirmó.Agregó que el salario mínimo por sí solo no garantiza mejores ingresos, destacando: <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/ejecutivo-fija-nuevo-salario-minimo-LLLE462191">'Un salario mínimo no es una solución por sí mismo a un mejor salario. Es una base.'</a></b> También advirtió sobre los efectos de la automatización y la tecnología en el empleo. Su llamado fue a que la revisión sea <b>'balanceada y sostenida'</b>, de forma que no genere la pérdida de empleos formales ni aumente la informalidad.Por su parte, la ministra de Trabajo, <b>Jackeline Muñoz</b>, remarcó que el proceso debe evaluarse con responsabilidad. En sus palabras: <b>'Hace más de 60 años, lo que nos llama a la reflexión y nos obliga a pensar en la transformación que necesita este proceso hacia el futuro.'</b> Destacó la importancia de cumplir la Constitución, los convenios internacionales y el Código de Trabajo en un ejercicio democrático.Muñoz reiteró que el salario mínimo no debe verse solo como una cifra. <b>'El salario mínimo no es una cifra. No podemos hacer arengas de centavos o de muertos. Es una decisión que impacta en las familias, tanto las que hoy tienen un empleo, como las que aspiran a pertenecer y formar parte de la vida activa del mercado laboral de este país.'</b> Señaló que las decisiones deben basarse en informes técnicos y orientarse hacia el bienestar colectivo.En representación del sector trabajador, <b>Aniano Pinzón</b>, del CONATO, presentó un balance de los últimos años. De manera textual afirmó: <b>'En estas tres décadas el Producto Interno Bruto más que se rectificó, pero los salarios mínimos y de mercado apenas crecieron en términos reales, es decir, en su poder de compra.'</b>Pinzón recordó que, en la última fijación del salario mínimo, estudios demostraron que una familia típica necesitaba alrededor de <b>1,800 dólares mensuales</b> para cubrir la canasta básica saludable. '<b>Esto quiere decir que en un hogar de dos personas ocupadas el salario mínimo debería ser de 900 dólares por mes</b>', señaló. Indicó que, en ese momento, el salario mínimo promedio era de <b>577 dólares</b>, lo que implicaba una brecha del <b>58%</b>.También criticó que los ajustes de 2024 y 2025, entre 4% y 6%, no han sido suficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación, educación, salud y transporte. Sobre las aspiraciones del sector trabajador afirmó: <b>'Nuestra legítima aspiración es aproximarnos a cubrir con el salario mínimo el costo completo de esa canasta, aunque ese propósito no lo alcanzaremos de un solo golpe.'</b>Pinzón insistió en que el país sí tiene condiciones para avanzar. <b>'Entonces no podemos seguir con excusas de que no hay condiciones económicas para hacer justicia a los trabajadores.'</b>Añadió que CONATO buscará un aumento que acerque los salarios al costo real de vida y propuso reducir las regiones salariales, simplificar tarifas y avanzar hacia un salario mínimo único nacional. Concluyó señalando que los trabajadores esperan un aumento <b>'justo y equitativo'</b>.