Mesa de discusión de nuevo salario mínimo se instala el 15 de noviembre, confirmó Mitradel

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) confirmó a este medio que el próximo 15 de noviembre se instalará la Comisión Nacional de Salario Mínimo, tal y como se tenía previsto.El Mitradel reiteró que a diferencia de otros años, la mesa técnica que valuará el nuevo salario mínimo será tripartita, lo que significa que incluirá a representantes del sector empresarial, del sector de los trabajadores y del gobierno, con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) actuando como mediador; y como novedad en esta ocasión se contará con la participación de nuevos actores. 'A diferencia de otros años, vamos a invitar a más gremios, empresariales para que participen' en la negociación del nuevo salario mínimo en Panamá, que empezará a regir a partir del 1 de enero, informó el Mitradel.La entidad del Trabajo también corroboró que todas las sesiones de evaluación del nuevo salario mínimo se realizarán en la sede del ministerio, en la ciudad de Panamá, y no se harán giras como en años anteriores.El 4 de noviembre, en medio de los desfiles por el Día Nacional de los Símbolos Patrios, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, explicó cómo se llevará a cabo el proceso de la discusión salarial. Detalló que en los dos primeros días los técnicos harán las ponencias, luego vendrá la fase de propuestas y escuchar al sector trabajador, que se inscriba para participar en la mesa.Las mesas durarán unas seis horas aproximadamente y con la posibilidad de que se den sesiones extraordinarias en dicha mesa, para que de aquí a diciembre, antes del 31, se tenga un nuevo decreto de salario mínimo para Panamá.A juicio de la ministra, 'el nuevo salario mínimo se debe evaluar con base a la realidad que vive el país', según publican los medios locales<b>.</b>Muñoz también adelantó se está invitando a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que participe. La mediación será por parte del sector gubernamental y el Mitradel estará acompañado del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).