Jóvenes hacen historia: microteatro inmersivo brilla en el Festival de Historia Panamá

Convertir la historia en arte en directo fue el reto que asumieron los jóvenes que participaron en la <b>primera edición del concurso de microteatro inmersivo del Festival de Historia de Panamá.</b>Durante seis días, del 29 de septiembre al 4 de octubre, once propuestas escénicas ocuparon distintos espacios del Casco Antiguo, invitando al público a experimentar pasajes de la historia nacional desde narrativas frescas, creativas y profundamente investigadas.<b>Una apuesta por democratizar la creación escénica</b>En entrevista para <b>La Estrella de Panamá</b>, <b>Roberto Hurtado, director ejecutivo del Festival de Historia Panamá,</b> expresó que este concurso marca un punto de inflexión. A diferencia de ediciones anteriores, donde el microteatro era producido internamente por el festival, este año se abrió la convocatoria a la comunidad educativa.<i>'Lo que ha hecho este concurso es encender una chispa de curiosidad por la historia en niños con una mente muy plástica y creativa. Estos jóvenes van a convertirse en ciudadanos con un empoderamiento significativo de su historia'</i>, expresó Hurtado.Añadió que este cambio democratiza el proceso histórico y teatral: <i>'Queríamos que fueran los estudiantes quienes investigaran, escribieran su propio guion y contaran la historia de Panamá a su manera y para otros jóvenes. Eso es profundamente transformador'</i>.