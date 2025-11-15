Jóvenes hacen historia: microteatro inmersivo brilla en el Festival de Historia Panamá

Convertir la historia en arte en directo fue el reto que asumieron los jóvenes que participaron en la primera edición del concurso de microteatro inmersivo del Festival de Historia de Panamá.

Durante seis días, del 29 de septiembre al 4 de octubre, once propuestas escénicas ocuparon distintos espacios del Casco Antiguo, invitando al público a experimentar pasajes de la historia nacional desde narrativas frescas, creativas y profundamente investigadas.

Una apuesta por democratizar la creación escénica

En entrevista para La Estrella de Panamá, Roberto Hurtado, director ejecutivo del Festival de Historia Panamá, expresó que este concurso marca un punto de inflexión. A diferencia de ediciones anteriores, donde el microteatro era producido internamente por el festival, este año se abrió la convocatoria a la comunidad educativa.

“Lo que ha hecho este concurso es encender una chispa de curiosidad por la historia en niños con una mente muy plástica y creativa. Estos jóvenes van a convertirse en ciudadanos con un empoderamiento significativo de su historia”, expresó Hurtado.

Añadió que este cambio democratiza el proceso histórico y teatral: “Queríamos que fueran los estudiantes quienes investigaran, escribieran su propio guion y contaran la historia de Panamá a su manera y para otros jóvenes. Eso es profundamente transformador”.