Jubilados y pensionados recibirán pago de la segunda quincena en esta fecha

E tanto, los asegurados que cobran mediante cheques podrán retirarlos el martes 20 de enero.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el pago de la segunda quincena de enero a jubilados y pensionados iniciará con los beneficiarios que reciben sus pagos a través de ACH, quienes podrán disponer de los fondos el lunes 19 de enero.

La Caja de Seguro Social anuncia fechas de pago de febrero

La CSS dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al mes de febrero, dirigido a jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones a través de ACH o cheques.

De acuerdo con la entidad, el primer pago del mes (primera quincena) se realizará el miércoles 4 de febrero para quienes cobran por ACH, mientras que los pagos mediante cheques estarán disponibles el jueves 5 de febrero.

En cuanto a la segunda quincena, la CSS informó que los pagos por ACH se efectuarán el jueves 19 de febrero, y los beneficiarios que cobran mediante cheque podrán retirar su pago el viernes 20 de febrero.