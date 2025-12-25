Calendario del Seguro: conozca los pagos de la primera quincena de enero 2026 para jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados de Panamá comenzarán a recibir la primera quincena de pagos correspondientes al mes de enero de 2026 a partir de la segunda semana del mes, según el calendario oficial de la Caja de Seguro Social (CSS).

De acuerdo con la programación establecida, los beneficiarios que cobran mediante transferencia bancaria (ACH) recibirán sus pagos el lunes 5 de enero de 2026, mientras que quienes reciben el dinero a través de cheque podrán retirarlo el martes 6 de enero de 2026 en los puntos habilitados.