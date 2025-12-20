Línea 3 del Metro entra en fase de equipamiento con traslado de vigas

Como parte de los trabajos, el traslado de las vigas se realizará siguiendo la ruta establecida en el plan de manejo de tráfico, aprobado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).El recorrido iniciará en la planta de prefabricación ubicada en Puerto Vacamonte, continuará por la autopista Arraiján–La Chorrera, seguirá por la carretera Presidente Roberto F. Chiari y finalizará en el complejo industrial de Farfán, ingresando por la entrada de Panamá Pacífico, a través del intercambiador 2.