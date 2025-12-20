  1. Inicio
PANAMÁ

Línea 3 del Metro entra en fase de equipamiento con traslado de vigas

Avanzan trabajos del tramo soterrado de la Línea 3 del Metro de Panamá
Avanzan trabajos del tramo soterrado de la Línea 3 del Metro de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/12/2025 14:38
El Metro de Panamá inicia equipamiento del tramo soterrado de la Línea 3

El Metro de Panamá anunció que a partir del 22 de diciembre, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., se dará inicio al proceso de equipamiento del tramo soterrado de la Línea 3, mediante el traslado y montaje de las vigas que conformarán la estructura por donde transitarán los monorrieles.

De acuerdo con la entidad, este tramo registra un 46 % de avance, entra en una etapa decisiva de desarrollo y representa un paso fundamental para la transformación de la movilidad en Panamá Oeste.

Detalles de la ruta de traslado de vigas

Como parte de los trabajos, el traslado de las vigas se realizará siguiendo la ruta establecida en el plan de manejo de tráfico, aprobado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

El recorrido iniciará en la planta de prefabricación ubicada en Puerto Vacamonte, continuará por la autopista Arraiján–La Chorrera, seguirá por la carretera Presidente Roberto F. Chiari y finalizará en el complejo industrial de Farfán, ingresando por la entrada de Panamá Pacífico, a través del intercambiador 2.

