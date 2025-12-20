Línea 3 del Metro entra en fase de equipamiento con traslado de vigas

El Metro de Panamá anunció que a partir del 22 de diciembre, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., se dará inicio al proceso de equipamiento del tramo soterrado de la Línea 3, mediante el traslado y montaje de las vigas que conformarán la estructura por donde transitarán los monorrieles.

De acuerdo con la entidad, este tramo registra un 46 % de avance, entra en una etapa decisiva de desarrollo y representa un paso fundamental para la transformación de la movilidad en Panamá Oeste.