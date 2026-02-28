Lotería de Panamá: ¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo domingo 1 de marzo 2026?

La Lotería Nacional de Panamá anunció que este domingo 1 de marzo llevará a cabo el sorteo N.° 5541. Según informó la entidad, para este sorteo los billetes y chances, destacan en su impresión “Día de las Enfermedades Raras”.

¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo dominical del 1 de marzo?

La Lotería Nacional de Beneficencia ha establecido premios incentivos para este sorteo dominical que son los siguientes:

- Primer Premio: cuatro cifras + serie y folio | 15 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Primer Premio: cuatro cifras + letras | 6 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Segundo Premio: cuatro cifras + letras del primer premio | 3 mil dólares (Adicional a los 600 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Tercer premio: cuatro cifras + letras del primer premio | mil dólares (Adicional a los 300 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

Premios incentivos para chances

Números altos - Si te juega del 32 al 00 + letras del primer premio | 28 dólares

Números bajos - Si te juega del 01 al 31 + letras del primer premio | 6 dólares