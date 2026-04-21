Lotería de Panamá: ¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo miercolito del 22 de abril 2026?

La Lotería Nacional de Panamá anunció que este miércoles 22 de abril llevará a cabo el sorteo miercolito N.°3061. Según informó la entidad, para este sorteo los billetes y chances, destacan en su impresión “5 años del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)”.

¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo del 22 de abril?

La Lotería Nacional de Beneficencia ha establecido premios incentivos para este sorteo miercolito que son los siguientes:

- Primer Premio: cuatro cifras + serie y folio | 8 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Primer Premio: cuatro cifras + letras | 4 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Segundo Premio: cuatro cifras + letras del primer premio | 1,500 dólares (Adicional a los 600 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Tercer premio: cuatro cifras + letras del primer premio | 500 dólares (Adicional a los 300 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

Premios incentivos para chances

Números altos - Si te juega del 32 al 00 + letras del primer premio | 28 dólares

Números bajos - Si te juega del 01 al 31 + letras del primer premio | 6 dólares