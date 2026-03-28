  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Lotería de Panamá ¿Cuándo se jugará el Sorteo Dominical si cae en Domingo de Ramos en Panamá?

El esperado Sorteo Dominical número 5545 no se realizará en su día habitual.
El esperado Sorteo Dominical número 5545 no se realizará en su día habitual. @lnbpma
Por
Laura Chang
  • 28/03/2026 10:43
El tradicional Sorteo Dominical sufrirá un cambio importante esta semana en Panamá. Debido a la celebración del Domingo de Ramos, la Lotería Nacional de Beneficencia confirmó una modificación en su calendario que debes tener en cuenta.

El esperado Sorteo Dominical número 5545 no se realizará en su día habitual.

La Lotería Nacional de Beneficencia anunció que, debido a la conmemoración del Domingo de Ramos, el sorteo será reprogramado para el lunes 30 de marzo de 2026.

Este ajuste responde a la tradición que se mantiene cada año durante fechas religiosas importantes, en las que se modifican los sorteos para respetar las actividades de la Semana Santa.

¿Cuándo se jugará el sorteo?

Nueva fecha: lunes 30 de marzo de 2026

Sorteo: Dominical

Hora: 3:00 p.m. (horario habitual)

¿Por qué se cambia la fecha?

El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa, una de las celebraciones religiosas más significativas en Panamá.

Por esta razón, el sorteo dominical se traslada al día siguiente, como parte de una práctica ya conocida por los jugadores frecuentes.

Lo que deben tener en cuenta los jugadores

Si compraste tu billete para este sorteo, sigue siendo válido, pero debes estar atento a la nueva fecha para verificar los resultados.

VIDEOS
Lo Nuevo