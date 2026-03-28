Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 28 de marzo

1. Fuga en Tocumen: ubican a 5 menores tras evasión del CAI

La crisis en los albergues vuelve al centro del debate. El Servicio Nacional de Niñez reportó la localización de cinco menores que escaparon del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, mientras continúa la búsqueda del resto.

El caso expone fallas estructurales en el sistema de protección infantil y ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad y respuesta.

2. Alerta en la CSS por posible acceso no autorizado

La Caja de Seguro Social (CSS) encendió las alarmas tras detectar indicios de un posible acceso no autorizado en su plataforma digital.

Aunque no se han detallado afectaciones concretas, la institución aseguró que activó medidas para proteger la información y garantizar la continuidad de los servicios, en medio de crecientes riesgos de ciberseguridad en el país.

3. Agua vuelve poco a poco tras reparación en Chilibre

El Instituto de Acueductos confirmó la culminación de trabajos en la planta potabilizadora de Chilibre, lo que permitirá la recuperación progresiva del suministro en la capital y San Miguelito.

Las autoridades advierten que el restablecimiento será gradual, por lo que algunas zonas podrían tardar más en normalizar el servicio.

4. Caso Alas Chiricanas: 31 años esperando justicia

Tres décadas después, familiares de víctimas del caso Alas Chiricanas siguen exigiendo justicia. La nieta de una de las víctimas mantiene viva la lucha en uno de los episodios más sensibles de la historia reciente del país.

El caso revive el debate sobre impunidad, memoria histórica y reparación a las víctimas.

5. Lotería cambia por Semana Santa

El tradicional sorteo dominical de la Lotería Nacional sufrirá ajustes debido al Domingo de Ramos.

Este cambio impacta la dinámica habitual de miles de jugadores y forma parte de las adaptaciones por las actividades religiosas de la Semana Santa en Panamá.