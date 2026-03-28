Meduca aclara por qué algunos docentes aún no han cobrado su salario en Panamá

El Ministerio de Educación (Meduca) reveló este sábado 28 de marzo que realizó el pago de salarios a 2,441 docentes nombrados mediante el Concurso General de Nombramiento de Maestros y Profesores para el año escolar 2026, correspondiente a la segunda quincena de marzo.

La entidad detalló que el desembolso fue gestionado por la Dirección de Recursos Humanos, como parte del compromiso institucional de garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

No obstante, el Meduca aclaró que aquellos docentes que aún no han podido cobrar sus salarios se encuentran en procesos administrativos pendientes en las instituciones donde laboraban anteriormente. Una vez resueltas estas situaciones, el pago correspondiente —que ya ha sido tramitado— podrá hacerse efectivo.

La institución también recordó que los educadores que actualmente trabajan en otras entidades de educación superior deberán presentar la constancia de carga horaria, requisito indispensable para verificar la compatibilidad de horarios y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.

El Meduca reiteró su compromiso con la transparencia y el correcto desarrollo de los procesos administrativos, al tiempo que agradeció la comprensión y colaboración de los docentes involucrados.