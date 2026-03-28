Béisbol Mayor: Partidos y horarios del Día 14 de campeonato

Las acciones continúan en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 y la pelota no se detiene dentro del diamante. Para este Día 14 de competencia se darán partidos interesantes de cara a esa posible clasificación a la siguiente fase.Panamá Oeste y Colón se medirán en el recién inaugurado estadio Mariano Bula. Los colonenses vienen de perder ante Panamá Metro, por lo que será un partido para volver a la senda de la victoria. Mientras que Los Vaqueros del Oeste siguen en la parte alta de la tabla.Por otra parte, Chiriquí y Herrera harán lo mismo en el estadio Claudio Nieto. Los chiricanos continúan comandando la tabla, mientras que los herreranos buscarán recuperarse de su última derrota contra Los Santos.Bocas del Toro y Occidente igualmente se verán las caras en el estadio Glorias Deportivas Baruenses. Los bocatoreños vienen de vencer a Chiriquí mientras que los del Occidente ganaron la mínima de 1-0 contra Veraguas.<b>Calendario completo del Día 14 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026</b>Panamá Metro vs. CocléDarién vs. Panamá EsteChiriquí vs. HerreraPanamá Oeste vs. ColónBocas del Toro vs. OccidenteVeraguas vs. Los Santos