Béisbol Mayor: Partidos y horarios del Día 14 de campeonato

Las acciones continúan en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 y la pelota no se detiene dentro del diamante. Para este Día 14 de competencia se darán partidos interesantes de cara a esa posible clasificación a la siguiente fase.

Panamá Oeste y Colón se medirán en el recién inaugurado estadio Mariano Bula. Los colonenses vienen de perder ante Panamá Metro, por lo que será un partido para volver a la senda de la victoria. Mientras que Los Vaqueros del Oeste siguen en la parte alta de la tabla.

Por otra parte, Chiriquí y Herrera harán lo mismo en el estadio Claudio Nieto. Los chiricanos continúan comandando la tabla, mientras que los herreranos buscarán recuperarse de su última derrota contra Los Santos.

Bocas del Toro y Occidente igualmente se verán las caras en el estadio Glorias Deportivas Baruenses. Los bocatoreños vienen de vencer a Chiriquí mientras que los del Occidente ganaron la mínima de 1-0 contra Veraguas.

Calendario completo del Día 14 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026

Panamá Metro vs. Coclé

Darién vs. Panamá Este

Chiriquí vs. Herrera

Panamá Oeste vs. Colón

Bocas del Toro vs. Occidente

Veraguas vs. Los Santos