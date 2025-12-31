  1. Inicio
Fedebeis anuncia el calendario del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026

Béisbol Juvenil 2026 da inicio a la temporada deportiva en Panamá
Béisbol Juvenil 2026 da inicio a la temporada deportiva en Panamá Fedebeis
Por
Emiliana Tuñón
  • 31/12/2026 11:54
El Béisbol Juvenil 2026 marca el inicio de la temporada deportiva nacional, reuniendo a las 12 provincias del país en uno de los torneos más esperados del año.

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) dio a conocer el calendario oficial del 57.º Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, XVI Copa Caja de Ahorros, torneo que iniciará el sábado 3 de enero de 2026 con la participación de las 12 provincias del país.

El torneo se jugará bajo el formato de dos rondas de todos contra todos en la fase regular. Los ocho mejores equipos avanzarán a la Serie de 8, seguida de las semifinales y la Gran Final.

La ceremonia inaugural está programada para las 5:30 p.m. en el Estadio José Antonio Remón Cantera, en Aguadulce. El partido entre Colón y Coclé, pactado para las 7:00 p.m., marcará oficialmente el arranque de la competencia.

Calendario completo del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026

Sábado 3 de enero

Colón vs. Coclé, Estadio José Antonio Remón Cantera

Darién vs. Panamá Este, Estadio José De La Luz Thompson

Panamá Metro vs. Panamá Oeste, Estadio Mariano Rivera

Chiriquí Occidente vs. Bocas del Toro, Estadio Calvin Byron

Chiriquí vs. Veraguas, Estadio Omar Torrijos Herrera

Herrera vs. Los Santos, Estadio Roberto Hernández

Domingo 4 de enero

Panamá Metro vs. Coclé, Estadio José Antonio Remón Cantera

Los Santos vs. Chiriquí Occidente, Estadio Glorias Deportivas

Panamá Este vs. Panamá Oeste, Estadio Mariano Rivera

Chiriquí vs. Bocas del Toro, Estadio Calvin Byron

Herrera vs. Veraguas, Estadio Omar Torrijos Herrera

Darién vs. Colón, Estadio Justino Salinas

Lunes 5 de enero

Panamá Oeste vs. Coclé, Estadio José Antonio Remón Cantera

Darién vs. Panamá Metro, Estadio Rod Carew

Colón vs. Panamá Este, Estadio José De La Luz Thompson

Veraguas vs. Bocas del Toro, Estadio Calvin Byron

Herrera vs. Chiriquí Occidente, Estadio Glorias Deportivas

Los Santos vs. Chiriquí, Estadio Kenny Serracín

Martes 6 de enero

Coclé vs. Panamá Este, Estadio José De La Luz Thompson

Darién vs. Panamá Oeste, Estadio Justino Salinas

Los Santos vs. Bocas del Toro, Estadio Calvin Byron

Veraguas vs. Chiriquí Occidente, Estadio Glorias Deportivas

Herrera vs. Chiriquí, Estadio Kenny Serracín

Miércoles 7 de enero

Darién vs. Coclé, Estadio Remón Cantera

Panamá Este vs. Panamá Metro, Estadio Justino Salinas

Panamá Oeste vs. Colón, Estadio Olímpico Rommel Fernández

Herrera vs. Bocas del Toro, Estadio Calvin Byron

Los Santos vs. Veraguas, Estadio Omar Torrijos Herrera

Chiriquí vs. Chiriquí Occidente, Estadio Glorias Deportivas

Viernes 9 de enero

Bocas del Toro vs. Panamá Este, Estadio José De La Luz Thompson

Chiriquí vs. Colón, Estadio Rod Carew

Chiriquí Occidente vs. Darién, Estadio de Metetí

Coclé vs. Herrera, Estadio Claudio Nieto

Panamá Metro vs. Los Santos, Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández

Panamá Oeste vs. Veraguas, Estadio Omar Torrijos Herrera

