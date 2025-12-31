Fedebeis anuncia el calendario del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026

<b>Sábado 3 de enero</b>Colón vs. Coclé, Estadio José Antonio Remón CanteraDarién vs. Panamá Este, Estadio José De La Luz ThompsonPanamá Metro vs. Panamá Oeste, Estadio Mariano RiveraChiriquí Occidente vs. Bocas del Toro, Estadio Calvin ByronChiriquí vs. Veraguas, Estadio Omar Torrijos HerreraHerrera vs. Los Santos, Estadio Roberto Hernández<b>Domingo 4 de enero</b>Panamá Metro vs. Coclé, Estadio José Antonio Remón CanteraLos Santos vs. Chiriquí Occidente, Estadio Glorias DeportivasPanamá Este vs. Panamá Oeste, Estadio Mariano RiveraChiriquí vs. Bocas del Toro, Estadio Calvin ByronHerrera vs. Veraguas, Estadio Omar Torrijos HerreraDarién vs. Colón, Estadio Justino Salinas<b>Lunes 5 de enero</b>Panamá Oeste vs. Coclé, Estadio José Antonio Remón CanteraDarién vs. Panamá Metro, Estadio Rod CarewColón vs. Panamá Este, Estadio José De La Luz ThompsonVeraguas vs. Bocas del Toro, Estadio Calvin ByronHerrera vs. Chiriquí Occidente, Estadio Glorias DeportivasLos Santos vs. Chiriquí, Estadio Kenny Serracín<b>Martes 6 de enero</b>Coclé vs. Panamá Este, Estadio José De La Luz ThompsonDarién vs. Panamá Oeste, Estadio Justino SalinasLos Santos vs. Bocas del Toro, Estadio Calvin ByronVeraguas vs. Chiriquí Occidente, Estadio Glorias DeportivasHerrera vs. Chiriquí, Estadio Kenny Serracín<b>Miércoles 7 de enero</b>Darién vs. Coclé, Estadio Remón CanteraPanamá Este vs. Panamá Metro, Estadio Justino SalinasPanamá Oeste vs. Colón, Estadio Olímpico Rommel FernándezHerrera vs. Bocas del Toro, Estadio Calvin ByronLos Santos vs. Veraguas, Estadio Omar Torrijos HerreraChiriquí vs. Chiriquí Occidente, Estadio Glorias Deportivas<b>Viernes 9 de enero</b>Bocas del Toro vs. Panamá Este, Estadio José De La Luz ThompsonChiriquí vs. Colón, Estadio Rod CarewChiriquí Occidente vs. Darién, Estadio de MetetíCoclé vs. Herrera, Estadio Claudio NietoPanamá Metro vs. Los Santos, Estadio Roberto 'Flaco Bala' HernándezPanamá Oeste vs. Veraguas, Estadio Omar Torrijos Herrera