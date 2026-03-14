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Lotería de Panamá: ¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo domingo 15 de marzo 2026?

¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo del domingo 15 de marzo?
¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo del domingo 15 de marzo? @lnbpma
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/03/2026 11:59
Para el sorteo dominical del 15 de marzo, la Lotería Nacional de Panamá ha establecido premios incentivos. ¿Ya los conoces?

La Lotería Nacional de Panamá anunció que este domingo 15 de marzo llevará a cabo el sorteo N.° 5543.

La entidad también informó que el Sorteo Dominical se llevará a cabo en la tarima de espectáculos de la Feria Internacional de David, en la ciudad de David.

A partir de las 2:30 p.m. se realizará la introducción de balotas, mientras que el sorteo iniciará a las 3:00 p.m.

¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo dominical del 15 de marzo?

La Lotería Nacional de Beneficencia ha establecido premios incentivos para este sorteo dominical que son los siguientes:

- Primer Premio: cuatro cifras + serie y folio | 15 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Primer Premio: cuatro cifras + letras | 6 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Segundo Premio: cuatro cifras + letras del primer premio | 3 mil dólares (Adicional a los 600 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Tercer premio: cuatro cifras + letras del primer premio | mil dólares (Adicional a los 300 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

Premios incentivos para chances

Números altos - Si te juega del 32 al 00 + letras del primer premio | 28 dólares

Números bajos - Si te juega del 01 al 31 + letras del primer premio | 6 dólares

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