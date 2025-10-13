  1. Inicio
PANAMÁ

Lotería Fiscal 2025: fecha, lugar y hora del segundo sorteo oficial

Para el segundo sorteo serán válidas las facturas emitidas entre el 28 de agosto y el 23 de octubre de 2025.
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/10/2025 15:59
La Lotería Fiscal premia a las personas que solicitan y presentan facturas fiscales válidas, con el objetivo de incentivar la cultura tributaria en Panamá y la formalidad en las compras.

El segundo sorteo de la Lotería Fiscal en Panamá se realizará el 30 de octubre de 2025, en el centro comercial Megamall, a partir de las 2:00 p.m., según confirmó la subsecretaria general del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ana Matilde Amado, en una entrevista a Telemetro Reporta.

Amado recordó que los ciudadanos podrán participar depositando un sobre con un mínimo de cinco facturas, preferiblemente con los datos personales completos: nombre y número de cédula. En caso de que la factura no incluya los datos, estos pueden agregarse manualmente en la parte superior del documento.

“Que estas facturas sean emitidas directamente por equipos fiscales directamente autorizados por la Dirección general de Ingresos (DGI). Inclusive las que se reciben por correo electrónico, que más bien comprobantes autorizados auxiliares de las facturas, también son bienvenidas dentro del sorteo”, explicó la subsecretaria del MEF.

Cinco datos indispensables para participar en la Lotería Fiscal de Panamá

Estos son los cinco datos que no pueden faltar en tu sobre de la Lotería Fiscal de Panamá:

-Nombre completo

-Número de cédula

-Teléfono (preferiblemente celular)

-Correo electrónico

-Dirección física

Las urnas para depositar los sobres cerrarán el jueves 23 de octubre, una semana antes del sorteo oficial. Los participantes podrán entregar sus sobres en las agencias regionales de la DGI y en los centros comerciales habilitados para la recolección.

