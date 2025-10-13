Lotería Fiscal 2025: fecha, lugar y hora del segundo sorteo oficial

El segundo sorteo de la Lotería Fiscal en Panamá se realizará el 30 de octubre de 2025, en el centro comercial Megamall, a partir de las 2:00 p.m., según confirmó la subsecretaria general del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ana Matilde Amado, en una entrevista a Telemetro Reporta.

Amado recordó que los ciudadanos podrán participar depositando un sobre con un mínimo de cinco facturas, preferiblemente con los datos personales completos: nombre y número de cédula. En caso de que la factura no incluya los datos, estos pueden agregarse manualmente en la parte superior del documento.

“Que estas facturas sean emitidas directamente por equipos fiscales directamente autorizados por la Dirección general de Ingresos (DGI). Inclusive las que se reciben por correo electrónico, que más bien comprobantes autorizados auxiliares de las facturas, también son bienvenidas dentro del sorteo”, explicó la subsecretaria del MEF.