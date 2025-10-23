  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Medicamentos a bajos costos en farmacias del Minsa: consulta la lista actualizada

Programa de medicamentos a bajo costo del Minsa beneficia a la población panameña a nivel nacional.
Programa de medicamentos a bajo costo del Minsa beneficia a la población panameña a nivel nacional. Michal Jarmoluk / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/10/2025 09:18
Para acceder a los medicamentos a bajo costo, los pacientes deberán presentar su cédula y receta médica vigente emitida por un médico del Minsa, la CSS o una clínica privada.

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene en funcionamiento su programa de medicamentos a bajo costo en las farmacias institucionales, ofreciendo un total de 140 fármacos disponibles para los pacientes a nivel nacional.

El objetivo del programa es aliviar la carga económica de los ciudadanos y asegurar la disponibilidad de medicinas básicas en los establecimientos de salud públicos y privados adscritos al ministerio.

Lista de medicamentos a bajo costo del Minsa

Entre los medicamentos incluidos, el Minsa anunció que se encuentran tratamientos para la presión arterial, la diabetes, enfermedades respiratorias, ansiedad y depresión, además de analgésicos y antibióticos, cubriendo así las necesidades de salud más frecuentes de la población panameña.

A continuación la última lista actualizada de los medicamentos con precios rebajados del Minsa:

-Ácido Alendrónico 70 mg 0.45

-Albendazol Suspensión oral 0.30

-Aluminio Acetato ácido (polvos) 0.09

-Aluminio Acetato ácido (loción) 0.95

-Aluminio Acetato ácido (crema) 0.95

-Amoxicilina 500 mg con Ácido Clavulánico 125 mg 0.19

-Anovulatorio oral: Etinilestradiol, Levonorgestrel, Gestodeno 0.95

-Antibióticos y Esteroides Oftálmicos en combinación (gotas) 0.90

-Antipirético libre de Aspirina con Antihistamínico 2.00

-Calamina 8%, loción 0.95

-Captopril 25 mg 0.09

-Carvedilol 6.25 mg 0.04

-Cefalexina 500 mg 0.10

-Clindamicina 300 mg 0.19

-Clopidogrel 75 mg 0.09

-Clorfeniramina, jarabe 0.90

-Clostridiopeptidasa y Cloramfenicol (ungüento) 2.00

-Clotrimazol 0.40

-Complejo B con hierro, jarabe 1.00

-Complejo B, comprimido oral 0.04

-Corticoide potencia alta (crema) 0.90

-Corticoide super potente 2.00

-Dexametasona 4mg 0.10

-Diclofenaco Potásico 1.50

-Dicloxaclina 250 mg 0.98

-Dicloxacilina 500 mg 0.10

-Difenhidramina (jarabe) 0.90

-Difenhidramina 0.25mg 0.09

-Digoxina 0.10

-Dimenhidrinato 50 mg 0.05

-Dixiciclina 100 mg 0.08

-Escopolamina Butilbromuro 0.14

-Esomeprazol magnesio Trihidratado 0.20

-Etamsilato 500 mg 0.10

-Ferroso Fumarato 1.00

-Fluticasona y Salmeterol 2.50

-Gentamicina 0.90

-Guayacolato de Glicerilo 0.45

-Hidrazalina 50 mg 0.15

-Hidroclorotiazida con Triametereno 0.04

-Hidróxido de Aluminio 1.50

-Imizadoles 1.05

Insulina 2.50

Última lista actualizada de medicamentos a bajo costo
Última lista actualizada de medicamentos a bajo costo Ministerio de Salud
Lo Nuevo