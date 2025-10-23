Medicamentos a bajos costos en farmacias del Minsa: consulta la lista actualizada

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene en funcionamiento su programa de medicamentos a bajo costo en las farmacias institucionales, ofreciendo un total de 140 fármacos disponibles para los pacientes a nivel nacional.

El objetivo del programa es aliviar la carga económica de los ciudadanos y asegurar la disponibilidad de medicinas básicas en los establecimientos de salud públicos y privados adscritos al ministerio.