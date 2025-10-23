Medicamentos a bajos costos en farmacias del Minsa: consulta la lista actualizada

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> mantiene en funcionamiento su <b>programa de <a href="/tag/-/meta/medicamentos">medicamentos</a> a bajo costo</b> en las farmacias institucionales, ofreciendo un total de <b>140 fármacos</b> disponibles para los pacientes a nivel nacional.El objetivo del programa es <b>aliviar la carga económica</b> de los ciudadanos y <b>asegurar la disponibilidad de medicinas básicas</b> en los establecimientos de salud <b>públicos y privados adscritos al ministerio</b>.