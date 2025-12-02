Meduca establece lineamientos obligatorios para selección de docentes

El Ministerio de Educación (Meduca), mediante el Resuelto N.° 6279 del 12 de noviembre de 2025, aprobó el Manual de Formaciones Profesionales y Afinidades para Vacantes Docentes, un documento que define las formaciones académicas y afinidades que serán aplicadas en los concursos de selección y nombramiento en los centros educativos oficiales de primer y segundo nivel de enseñanza.

Según informó la entidad, el manual será de uso obligatorio para las direcciones nacionales y regionales, las comisiones regionales de selección de personal docente y todas las dependencias responsables de los concursos públicos. Estas instancias deberán cumplir estrictamente con las disposiciones establecidas para la evaluación de los aspirantes.

El documento aprobado permanecerá sujeto a revisión, actualización y adecuación por parte de la comisión creada para este propósito, la cual operará de forma permanente. Su función será garantizar que la selección de profesionales idóneos se realice bajo lineamientos técnicos que permitan determinar qué formaciones académicas y profesionales son compatibles con los perfiles y requisitos de las vacantes docentes que el ministerio necesite cubrir.