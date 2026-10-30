MIDA niega autorización para importar 35 mil toneladas de arroz durante la cosecha

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) aclaró que no ha autorizado el ingreso de 35 mil toneladas de arroz al mercado nacional durante el actual período de cosecha, ante versiones que han circulado públicamente sobre posibles importaciones del grano.
La institución indicó que Panamá cuenta con producción suficiente para atender el consumo durante los próximos meses y que actualmente atraviesa uno de los períodos más importantes de cosecha.
El MIDA explicó que las decisiones relacionadas con el abastecimiento de arroz se coordinan con productores, molineros y otros integrantes de la Cadena Agroalimentaria, tomando en cuenta el comportamiento de las cosechas, los inventarios y las necesidades del mercado.
Ante esta situación, la entidad hizo un llamado a manejar con responsabilidad la información sobre posibles importaciones, al considerar que divulgar versiones que no corresponden con las decisiones oficiales puede generar incertidumbre entre productores, compradores y consumidores.
El Gobierno Nacional aseguró que continuará dando seguimiento a la cosecha y acompañando a los productores panameños, con el objetivo de garantizar la comercialización de la producción nacional y el abastecimiento de arroz para la población.
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