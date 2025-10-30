  1. Inicio
Panamá vuelve a celebrar el Día del Niño y la Niña el 1 de noviembre

Emiliana Tuñón
  • 30/10/2025 11:35
La nueva Ley No. 453 restituye la celebración del Día del Niño y la Niña al 1 de noviembre, recuperando su valor histórico y promoviendo la protección integral de la niñez.

Según lo establece la Ley 453, el Día del Niño y la Niña volverá a celebrarse en Panamá el 1 de noviembre, restituyendo la fecha original de conmemoración.

Desde el año 2004, mediante la Ley No. 56 aprobada durante la administración del expresidente Martín Torrijos, esta fecha se celebraba el tercer domingo de julio.

El retorno al 1 de noviembre busca recuperar el valor histórico de la celebración, fortalecer la integración de los niños y niñas en actividades cívicas y escolares, y promover la protección integral de sus derechos.

Actividades del Día del Niño y la Niña en el Parque Omar

El Despacho de la Primera Dama invita a las familias panameñas a participar en la actividad “Había una vez en Panamá”, que se realizará en el Parque Recreativo y Cultural Omar Torrijos Herrera, en la ciudad capital.

El evento se desarrollará de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., y contará con una variada programación dirigida a los más pequeños del hogar.

Entre las actividades destacan tarimas artísticas, áreas de brinca-brinca, adopción de mascotas, food trucks y muchas sorpresas más para disfrutar en familia.

Las autoridades informaron que se habilitará transporte gratuito para facilitar la llegada de las familias al Parque Omar.Los autobuses partirán desde tres puntos estratégicos de la ciudad capital:

-Centro de Convenciones Atlapa

-Estación del Metro Iglesia del Carmen

-Parque Urracá

Se exhorta a los asistentes a utilizar este transporte gratuito y evitar llevar vehículos particulares, debido al alto flujo de personas esperado y la limitada disponibilidad de estacionamientos en el área.

