Panamá vuelve a celebrar el Día del Niño y la Niña el 1 de noviembre

Según lo establece la <b>Ley 453</b>, el <b><a href="/tag/-/meta/dia-del-nino">Día del Niño </a>y la Niña</b> volverá a celebrarse en <b>Panamá el 1 de noviembre</b>, restituyendo la fecha original de conmemoración.Desde el año <b>2004</b>, mediante la <b>Ley No. 56</b> aprobada durante la administración del expresidente <b>Martín Torrijos</b>, esta fecha se celebraba el <b>tercer domingo de julio</b>.El retorno al 1 de noviembre busca <b>recuperar el valor histórico de la celebración</b>, <b>fortalecer la integración de los niños y niñas en actividades cívicas y escolares</b>, y <b>promover la protección integral de sus derechos</b>.