Panamá vuelve a celebrar el Día del Niño y la Niña el 1 de noviembre

Según lo establece la Ley 453, el Día del Niño y la Niña volverá a celebrarse en Panamá el 1 de noviembre, restituyendo la fecha original de conmemoración.

Desde el año 2004, mediante la Ley No. 56 aprobada durante la administración del expresidente Martín Torrijos, esta fecha se celebraba el tercer domingo de julio.

El retorno al 1 de noviembre busca recuperar el valor histórico de la celebración, fortalecer la integración de los niños y niñas en actividades cívicas y escolares, y promover la protección integral de sus derechos.