Día del Niño en Panamá volverá al 1 de noviembre: ¿Por qué cambiaron la fecha?

El Día del Niño se volverá a celebrar este 1 de noviembre.
Emiliana Tuñón
  • 09/10/2025 11:55
Según establece la Ley 453, el Día del Niño en Panamá volverá a celebrarse el 1 de noviembre.

Desde 2004, conforme a la Ley 56, el Día del Niño y la Niña se celebraba en Panamá el tercer domingo de julio.

Durante la administración del expresidente Martín Torrijos, esta fecha se mantuvo en julio; sin embargo, tras la sanción de la Ley 453 por el presidente José Raúl Mulino, la celebración volverá a realizarse el 1 de noviembre a partir de 2025, buscando rescatar su valor histórico y promover su integración en actividades cívicas y escolares.

Así se justifica la nueva fecha del Día del Niño en Panamá

El Día del Niño volverá a celebrarse el 1 de noviembre con el propósito de recuperar su valor histórico, fomentar su integración en actividades cívicas y escolares y promover la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes, así como reorganizar las instituciones competentes para garantizar estos derechos.

La iniciativa fue impulsada por el diputado de la bancada independiente Manuel Cheng, quien señaló que la celebración realizada el tercer domingo de julio, no representaba una fecha especial, al ser un domingo común en el que muchas personas pasan por alto la conmemoración.

