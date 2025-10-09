Día del Niño en Panamá volverá al 1 de noviembre: ¿Por qué cambiaron la fecha?

Desde 2004, conforme a la Ley 56, el <b><a href="/tag/-/meta/dia-del-nino">Día del Niño y la Niña</a></b> se celebraba en Panamá el tercer domingo de julio.Durante la <b><a href="/tag/-/meta/martin-torrijos-espino">administración del expresidente Martín Torrijos</a></b>, esta fecha se mantuvo en julio; sin embargo, tras la sanción de la Ley 453 por el presidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, la celebración volverá a realizarse el 1 de noviembre a partir de 2025, buscando rescatar su valor histórico y promover su integración en actividades cívicas y escolares.