Día del Niño en Panamá volverá al 1 de noviembre: ¿Por qué cambiaron la fecha?

Desde 2004, conforme a la Ley 56, el Día del Niño y la Niña se celebraba en Panamá el tercer domingo de julio.

Durante la administración del expresidente Martín Torrijos, esta fecha se mantuvo en julio; sin embargo, tras la sanción de la Ley 453 por el presidente José Raúl Mulino, la celebración volverá a realizarse el 1 de noviembre a partir de 2025, buscando rescatar su valor histórico y promover su integración en actividades cívicas y escolares.