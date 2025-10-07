PASE-U: IFARHU publica cronogramas de pago de Panamá Oeste y Veraguas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) ha publicado los cronogramas de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) correspondientes a las provincias de Panamá Oeste y Veraguas, a partir del lunes 13 de octubre. La institución informó que ya ha realizado desembolsos en las provincias de Herrera, Los Santos, Darién, Colón y Tortí, y ahora se prepara para una nueva jornada de pagos escalonados en el resto del país.

El IFARHU confirma las agencias y direcciones provinciales donde se realizarán los próximos pagos