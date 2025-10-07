PASE-U: IFARHU publica cronogramas de pago de Panamá Oeste y Veraguas

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) </a></b>ha publicado los cronogramas de pago del <b><a href="/tag/-/meta/pase-u">Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U)</a></b> correspondientes a las provincias de <b>Panamá Oeste</b> y <b>Veraguas</b>, a partir del <b>lunes 13 de octubre</b>.La institución informó que ya ha realizado<b> desembolsos en las provincias de Herrera, Los Santos, Darién, Colón y Tortí</b>, y ahora se prepara para <b>una nueva jornada de pagos escalonados</b> en el resto del país.