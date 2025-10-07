  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

PASE-U: IFARHU publica cronogramas de pago de Panamá Oeste y Veraguas

El IFARHU anuncia nueva jornada de pagos del Pase-U en Panamá Oeste y Veraguas
El IFARHU anuncia nueva jornada de pagos del Pase-U en Panamá Oeste y Veraguas IFARHU
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/10/2025 12:18
El segundo pago del del PASE-U iniciará el lunes 13 de octubre en Panamá Oeste y Veraguas, así lo confirmó el IFARHU.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) ha publicado los cronogramas de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) correspondientes a las provincias de Panamá Oeste y Veraguas, a partir del lunes 13 de octubre.

La institución informó que ya ha realizado desembolsos en las provincias de Herrera, Los Santos, Darién, Colón y Tortí, y ahora se prepara para una nueva jornada de pagos escalonados en el resto del país.

El IFARHU confirma las agencias y direcciones provinciales donde se realizarán los próximos pagos

En la provincia de Panamá Oeste, los pagos se realizarán a los beneficiarios que pertenecen a la Agencia Regional de Arraiján, Agencia Regional de Coronado y la Dirección Provincial de Panamá Oeste.

Por su parte, en la provincia de Veraguas, los desembolsos se efectuarán a los beneficiarios de la Agencia Regional de Soná y la Dirección Provincial de Veraguas.

Para mayor información, los beneficiario pueden consultar los centros y fechas exactas de pago ingresando a su página web oficial, donde se encuentran los detalles completos del calendario del Pase-U.

Lo Nuevo