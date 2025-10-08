PASE-U: Requisitos y motivos del por qué algunos estudiantes no recibirán el segundo pago

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) ya ha realizado el segundo desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en provincias como Herrera, Los Santos, Darién, Colón y Tortí. A partir del lunes 13 de octubre, los pagos continuarán en Veraguas y Panamá Oeste.

La entidad detalló que para retirar el beneficio se deberá presentar los siguientes documentos:

-Cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

-Cédula vigente y en buen estado del acudiente.

En caso, que no pueda asistir el representante Legal del estudiante, debe enviar a quien designe con:

-Copia de cédula (ambas caras) del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada para retirar.

-Nota de autorización debidamente notariada, donde el acudiente registrado designe a la persona que realizará el retiro del pago.

-La nota deberá estar acompañada de la copia de la cédula de identidad personal del acudiente y de la persona autorizada.

-Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiario.