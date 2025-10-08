  1. Inicio
PANAMÁ

PASE-U: Requisitos y motivos del por qué algunos estudiantes no recibirán el segundo pago

El IFARHU avanza con el segundo pago del PASE-U 2025, beneficiando a miles de estudiantes en todo el país.
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/10/2025 13:49
El IFARHU continúa con el segundo pago del PASE-U 2025. La próxima semana, el desembolso se realizarán las provincias de Veraguas y Panamá Oeste.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) ya ha realizado el segundo desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en provincias como Herrera, Los Santos, Darién, Colón y Tortí. A partir del lunes 13 de octubre, los pagos continuarán en Veraguas y Panamá Oeste.

La entidad detalló que para retirar el beneficio se deberá presentar los siguientes documentos:

-Cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

-Cédula vigente y en buen estado del acudiente.

En caso, que no pueda asistir el representante Legal del estudiante, debe enviar a quien designe con:

-Copia de cédula (ambas caras) del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada para retirar.

-Nota de autorización debidamente notariada, donde el acudiente registrado designe a la persona que realizará el retiro del pago.

-La nota deberá estar acompañada de la copia de la cédula de identidad personal del acudiente y de la persona autorizada.

-Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiario.

Motivos por los que podrías perder el PASE-U, según el IFARHU

El IFARHU ha informado las causas por las cuales algunos estudiantes podrían ver suspendido el beneficio del PASE-U:

-Incumplimiento de la asistencia legalmente establecida en la norma de planteles educativos para: primaria, premedia y media, de acuerdo con lo requerido para cada asignatura.

-Expulsión del estudiante.

-No hacer uso adecuado de la asignación otorgada por el programa.

-Presentar o utilizar documentos falsificados o adulterados, con la finalidad de optar por la asignación del programa.

-La no asistencia del acudiente o tutor legal del estudiante, a las reuniones de seguimiento académico y de conducta con los maestros y tutores, según el calendario del centro educativo.

-Incurrir en infracciones a la ley penal confirmadas mediante sentencia en firme.

-Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con los requerimientos establecidos en la ley.

-Por renuncia del acudiente o tutor legal del estudiante de manera expresa.

