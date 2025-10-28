Pase‑U 2025: Estudiantes excluidos por huelgas recibirán pagos, confirma el Ifarhu

El director del <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/carlos-godoy">Carlos Godoy</a></b>, informó en una entrevista con Telemetro Reporta que aproximadamente 80 mil estudiantes no recibieron el segundo pago del <b><a href="/tag/-/meta/pase-u">Pase‑U</a></b> 2025 debido a problemas de asistencia ocasionados por las huelgas del primer trimestre del año.Godoy indicó que el <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b> ya ha enviado las listas correspondientes al IFARHU, y que la institución ya está procesando los pagos pendientes. Se espera que los estudiantes afectados reciban sus recursos antes de que finalice el mes de noviembre.