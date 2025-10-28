Pase‑U 2025: Estudiantes excluidos por huelgas recibirán pagos, confirma el Ifarhu

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, informó en una entrevista con Telemetro Reporta que aproximadamente 80 mil estudiantes no recibieron el segundo pago del Pase‑U 2025 debido a problemas de asistencia ocasionados por las huelgas del primer trimestre del año.

Godoy indicó que el Ministerio de Educación (Meduca) ya ha enviado las listas correspondientes al IFARHU, y que la institución ya está procesando los pagos pendientes. Se espera que los estudiantes afectados reciban sus recursos antes de que finalice el mes de noviembre.