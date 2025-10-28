  1. Inicio
Pase‑U 2025: Estudiantes excluidos por huelgas recibirán pagos, confirma el Ifarhu

Estudiantes no reciben el Pase-U por problemas de asistencia ocasionados por las huelgas.
Emiliana Tuñón
  • 28/10/2025 09:16
Director del Ifarhu detalla que cerca de 80 mil jóvenes no recibieron el Pase-U debido a problemas de asistencia generados por las huelgas.

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, informó en una entrevista con Telemetro Reporta que aproximadamente 80 mil estudiantes no recibieron el segundo pago del Pase‑U 2025 debido a problemas de asistencia ocasionados por las huelgas del primer trimestre del año.

Godoy indicó que el Ministerio de Educación (Meduca) ya ha enviado las listas correspondientes al IFARHU, y que la institución ya está procesando los pagos pendientes. Se espera que los estudiantes afectados reciban sus recursos antes de que finalice el mes de noviembre.

IFARHU realiza pagos de becas, asistencias y Pase‑U a nivel nacional

El director del Ifarhu informó que se encuentra al día con los pagos del segundo trimestre del Pase‑U 2025, los cuales se están realizando de manera escalonada para garantizar una distribución ordenada a nivel nacional.

La entidad ha iniciado el pago de becas y asistencias en las regiones de Panamá Centro, San Miguelito, Panamá Norte y Panamá Este, beneficiando a miles de estudiantes en todo el país.

