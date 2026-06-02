¿Podrá votar? Así puede verificar en minutos si está habilitado para las elecciones de la Universidad de Panamá

La Universidad de Panamá se prepara para uno de los procesos democráticos más importantes de su calendario académico.

El próximo 1 de julio, estudiantes, docentes y personal administrativo acudirán a las urnas para elegir a las nuevas autoridades que dirigirán la principal casa de estudios superiores del país.

Ante la cercanía de la jornada electoral, las autoridades universitarias recuerdan a la comunidad que puede verificar con anticipación si aparece en el padrón electoral y está habilitada para ejercer su derecho al voto.

¿Cómo saber si puede votar en las elecciones de la Universidad de Panamá?

Los miembros de la comunidad universitaria tienen dos opciones para comprobar su estatus electoral: de manera presencial en sus respectivas facultades o a través de la plataforma digital del Organismo Electoral de la Universidad de Panamá.

Para realizar la consulta en línea, solo debe seguir estos pasos:

Ingresar al portal del Organismo Electoral de la Universidad de Panamá.

Dirigirse a la sección “Elecciones”.

Seleccionar la opción “Verifícate”.

Introducir su número de cédula.

Haga clic en “Buscar”.

Una vez completado el procedimiento, el sistema mostrará la información correspondiente a su registro dentro del padrón electoral universitario.

Las elecciones serán el 1 de julio.

Las elecciones universitarias se desarrollarán el 1 de julio, en un horario de 8:00 am a 8:00 pm, cuando miles de miembros de la comunidad universitaria escogerán a las autoridades que estarán al frente de la institución durante el próximo período.

La jornada electoral definirá cargos clave dentro de la estructura académica y administrativa de la universidad, por lo que las autoridades recomiendan verificar con tiempo la inclusión en el padrón para evitar inconvenientes el día de la votación.

Importancia de verificar el padrón

Confirmar si se encuentra habilitado para votar permite a los electores conocer con anticipación su situación dentro del proceso electoral y realizar cualquier consulta o trámite necesario antes de la fecha de los comicios.

Con la cuenta regresiva en marcha, la Universidad de Panamá avanza en los preparativos para una elección que marcará el rumbo de la institución en los próximos años.