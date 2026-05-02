Pasaportes en Panamá abrirán este fin de semana: horarios, trámites y lo que debes llevar

Redes sociales
Por
Laura Chang
  • 02/05/2026 09:20
La Autoridad de Pasaportes de Panamá anunció un horario especial a nivel nacional para este sábado 2 y domingo 3 de mayo, facilitando trámites clave para los ciudadanos.

Si necesitas sacar o retirar tu pasaporte, esta es tu oportunidad: las oficinas estarán abiertas en todo el país en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

¿Qué días y en qué horario atenderán?

Durante este fin de semana especial:

- Sábado 2 de mayo

- Domingo 3 de mayo

De 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

La jornada aplica en todas las oficinas a nivel nacional, lo que busca descongestionar la demanda y agilizar los procesos.

Trámites disponibles

En este horario especial podrás realizar:

- Trámite de pasaporte por primera vez

- Renovación del documento

- Retiro de pasaportes previamente solicitados

Recomendación clave

Las autoridades hacen un llamado a los usuarios a acudir con todos los documentos completos, para evitar retrasos y garantizar una atención más rápida y ordenada.

