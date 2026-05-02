Pasaportes en Panamá abrirán este fin de semana: horarios, trámites y lo que debes llevar

Si necesitas sacar o retirar tu pasaporte, esta es tu oportunidad: las oficinas estarán abiertas en todo el país en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.<b>¿Qué días y en qué horario atenderán?</b><b>Durante este fin de semana especial:</b>- Sábado 2 de mayo- Domingo 3 de mayoDe 8:00 a.m. a 12:00 p.m.La jornada aplica en todas las oficinas a nivel nacional, lo que busca descongestionar la demanda y agilizar los procesos.<b>Trámites disponibles</b>En este horario especial podrás realizar:- Trámite de pasaporte por primera vez- Renovación del documento- Retiro de pasaportes previamente solicitados<b>Recomendación clave</b>Las autoridades hacen un llamado a los usuarios a acudir con todos los documentos completos, para evitar retrasos y garantizar una atención más rápida y ordenada.