Policentro de Parque Lefevre suspenderá sus servicios: conoce los días

¡Atención! El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud</a></b> (Minsa) anunció que el <b>Policentro Luis H. Moreno,</b> en el corregimiento de<b> Parque Lefevre</b> suspenderá sus servicios este fin de semana debido a una jornada de limpieza y mantenimiento que se realizará en las instalaciones.La entidad precisó que los trabajos se ejecutarán los <b>días 9 y 10 de agosto</b> por lo que recomiendan a los pacientes acudir a instalaciones de salud cercanas a esta zona. En este Policentro de Parque Lefevre se brinda atención en medicina general, vacunación, farmacia, registro y control, laboratorio, especialidades como salud mental, pediatría, oftalmología, ginecología, urología, proctología, dermatología, radiología, odontología, nutrición, fisioterapia, salud ocupacional y urgencia.