Policentro de Parque Lefevre suspenderá sus servicios: conoce los días

¡Atención! El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que el Policentro Luis H. Moreno, en el corregimiento de Parque Lefevre suspenderá sus servicios este fin de semana debido a una jornada de limpieza y mantenimiento que se realizará en las instalaciones.

La entidad precisó que los trabajos se ejecutarán los días 9 y 10 de agosto por lo que recomiendan a los pacientes acudir a instalaciones de salud cercanas a esta zona.

En este Policentro de Parque Lefevre se brinda atención en medicina general, vacunación, farmacia, registro y control, laboratorio, especialidades como salud mental, pediatría, oftalmología, ginecología, urología, proctología, dermatología, radiología, odontología, nutrición, fisioterapia, salud ocupacional y urgencia.