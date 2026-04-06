Semana Santa deja 3 víctimas fatales y 4,800 atenciones médicas en el país

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) presentó un balance de los hechos más relevantes durante la operación Guardianes Fase III, desarrollada en el marco de la Semana Santa 2026.

De acuerdo con el informe, se registraron tres personas fallecidas: una por accidente de tránsito en Chiriquí y dos por inmersión, en las provincias de Coclé y Veraguas. Las autoridades destacaron que todos los casos ocurrieron fuera de las áreas de cobertura establecidas para la vigilancia.

En materia de movilidad, se reportó un aforo vehicular de 148,660 vehículos a nivel nacional durante el operativo.

En cuanto al impacto en salud, se contabilizaron 4,834 atenciones hospitalarias, además de 32 casos relacionados con accidentes de tránsito que fueron atendidos por los equipos de emergencia.