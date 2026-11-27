Los servidores públicos de Panamá recibirán durante diciembre sus salarios correspondientes a las dos quincenas del mes, de acuerdo con el calendario de pagos establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Además, el cronograma contempla para el viernes 4 de diciembre de 2026 el desembolso de la tercera y última partida del décimo tercer mes.
El calendario establece las siguientes fechas para el pago de los salarios:
Primera quincena de diciembre:
Segunda quincena de diciembre:
El primer grupo comprende instituciones como el Ministerio de Educación, los estamentos de Seguridad, el Servicio de Protección Institucional (SPI) y el Ministerio de Cultura.
El segundo incluye, entre otras entidades, a la Asamblea Nacional, Contraloría General, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Economía y Finanzas.
En el tercer grupo figuran instituciones como los ministerios de Salud, Desarrollo Agropecuario, Trabajo y Desarrollo Laboral, Vivienda y Desarrollo Social, además del Órgano Judicial, Tribunal Electoral, Procuradurías y otros organismos.
De esta forma, diciembre contempla tanto el pago de las dos quincenas del mes como la última partida del décimo tercer mes, programada para el 4 de diciembre.