Además, el cronograma contempla para el viernes 4 de diciembre de 2026 el desembolso de la tercera y última partida del décimo tercer mes .

Los servidores públicos de Panamá recibirán durante diciembre sus salarios correspondientes a las dos quincenas del mes, de acuerdo con el calendario de pagos establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) .

Calendario completo de pagos a servidores públicos en diciembre

El calendario establece las siguientes fechas para el pago de los salarios:

Viernes 11 de diciembre

Lunes 14 de diciembre

Martes 15 de diciembre

Lunes 28 de diciembre

Martes 29 de diciembre

Miércoles 30 de diciembre

El primer grupo comprende instituciones como el Ministerio de Educación, los estamentos de Seguridad, el Servicio de Protección Institucional (SPI) y el Ministerio de Cultura.

El segundo incluye, entre otras entidades, a la Asamblea Nacional, Contraloría General, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Economía y Finanzas.

En el tercer grupo figuran instituciones como los ministerios de Salud, Desarrollo Agropecuario, Trabajo y Desarrollo Laboral, Vivienda y Desarrollo Social, además del Órgano Judicial, Tribunal Electoral, Procuradurías y otros organismos.

De esta forma, diciembre contempla tanto el pago de las dos quincenas del mes como la última partida del décimo tercer mes, programada para el 4 de diciembre.