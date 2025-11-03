Sinaproc reduce niveles de alerta por lluvias, pero mantiene la vigilancia hasta el próximo 5 de noviembre

El <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b> informó a la población que, tras un análisis técnico–científico realizado por el <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a></b>, ha decidido reducir los niveles de alerta en varios distritos del país.Las provincias de <b>Chiriquí, Los Santos, Herrera y Veraguas</b>, que se mantenían bajo <b>alerta amarilla</b>, pasan ahora a <b>alerta verde</b>, mientras que en otros sectores las alertas fueron levantadas debido a la disminución en los niveles de los ríos.Sin embargo, las autoridades <b>mantienen un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas</b> hasta el <b>5 de noviembre de 2025</b>, ya que varios sistemas meteorológicos continúan interactuando sobre el territorio nacional.