Sinaproc reduce niveles de alerta por lluvias, pero mantiene la vigilancia hasta el próximo 5 de noviembre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó a la población que, tras un análisis técnico–científico realizado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), ha decidido reducir los niveles de alerta en varios distritos del país.

Las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Veraguas, que se mantenían bajo alerta amarilla, pasan ahora a alerta verde, mientras que en otros sectores las alertas fueron levantadas debido a la disminución en los niveles de los ríos.

Sin embargo, las autoridades mantienen un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas hasta el 5 de noviembre de 2025, ya que varios sistemas meteorológicos continúan interactuando sobre el territorio nacional.