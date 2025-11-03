  1. Inicio
Sinaproc reduce niveles de alerta por lluvias, pero mantiene la vigilancia hasta el próximo 5 de noviembre

El Sinaproc emite reducción de niveles de alertas en algunas partes del país.
Emiliana Tuñón
  • 03/11/2025 09:10
Las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Veraguas, que se mantenían bajo alerta amarilla, pasan ahora a alerta verde

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó a la población que, tras un análisis técnico–científico realizado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), ha decidido reducir los niveles de alerta en varios distritos del país.

Las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Veraguas, que se mantenían bajo alerta amarilla, pasan ahora a alerta verde, mientras que en otros sectores las alertas fueron levantadas debido a la disminución en los niveles de los ríos.

Sin embargo, las autoridades mantienen un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas hasta el 5 de noviembre de 2025, ya que varios sistemas meteorológicos continúan interactuando sobre el territorio nacional.

Sinaproc detalla los lugares que se mantienen en alerta verde en Panamá

Las provincias y comarcas bajo alerta verde son las siguientes:

Chiriquí: Renacimiento, Tierras Altas, Boquete y Gualaca.

Bocas del Toro: Changuinola, Almirante, Bocas del Toro y Chiriquí Grande.

Veraguas: Cañazas y Santa Fe.

Comarca Ngäbe Buglé: Besiko, Mironó, Müna, Nole-Duima, Ñürum, Jirondai, Kankintú, Calovébora y Kusapín.

Coclé: La Pintada, Olá y Penonomé.

Colón: Donoso, Omar Torrijos, Chagres, Colón, Portobelo y Santa Isabel.

Panamá: Chimán.

Darién: Santa Fe, Chepigana y la Comarca Emberá Wounaan–Sambú (Área 2).

El Sinaproc recomienda a la población que reside en áreas vulnerables mantenerse informada a través de los canales oficiales y acatar las recomendaciones de las autoridades ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo.

