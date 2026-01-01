WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares antiguos a partir de enero de 2026

La popular aplicación de mensajería WhatsApp anunció que, desde el 1 de enero de 2026, dejará de ser compatible con una serie de teléfonos móviles que usan sistemas operativos desactualizados. Esto significa que quienes usen alguno de esos modelos ya no podrán enviar mensajes, hacer llamadas ni acceder al servicio desde esos dispositivos.

Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, explicó que para mantener la seguridad, el rendimiento y las funciones más recientes de la app, ahora será necesario que los celulares cumplan con requisitos mínimos de sistema. En concreto: los equipos con Android deberán tener la versión 5.0 o posterior, y los iPhone deberán contar con iOS 15.1 o superior para seguir siendo compatibles.

Entre los modelos afectados se encuentran algunos clásicos de Apple como iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus, que ya no reciben actualizaciones del sistema operativo necesarias para soportar la aplicación. En el caso de Android, varios dispositivos de marcas como Samsung, LG, HTC, Motorola, Sony o Huawei también perderán acceso al servicio si no pueden actualizar a Android 5.0 o más reciente.

WhatsApp recomienda a los usuarios que verifiquen si su teléfono todavía cumple con estos requisitos. Si no es así, es importante resguardar las conversaciones y archivos importantes antes de que la aplicación deje de funcionar en esos equipos. También sugiere considerar cambiar a un modelo más moderno para seguir usando la plataforma sin interrupciones.