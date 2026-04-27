Jorge Herrera anuncia que se suspenderá discusión del proyecto sobre bioetanol

Se suspende la discusión del proyecto de Ley que establecería el uso obligatorio del bioetanol.

Así lo anunció el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, este lunes 27 de abril, luego de una reunión entre líderes de bancadas legislativas.

“Esta Asamblea de Diputados no quiere legislar de espalda al pueblo panameño y el interés de todas las bancadas aquí es que tomemos esto como un debate amplio en la próxima legislatura y que nosotros impulsemos leyes que beneficien el desarrollo económico de este país. En consenso vamos a bajarlo al pleno para ver si el pleno está de acuerdo e iniciar una nueva sesión y debatir algunos proyectos de ley que están pendientes”, declaró Herrera. Señaló que no se prevé bajarlo a Primer Debate. “Esto ya es una materia que fue legislada y que al final lo que se quiere es que la población sepa realmente en qué consiste el tema del bioetanol”, concluyó.