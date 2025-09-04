Ley para castigar ‘botellas’: Procurador pide celeridad a la Asamblea Nacional

Una ‘pronta consideración’ es la solicitud que el procurador Luis Carlos Gómez está haciendo a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

La petición del jefe del Ministerio Público se basa en los dos anteproyectos de ley que presentó el pasado 24 de julio en la Asamblea Nacional. Uno por el cual se adopta la Ley General Anticorrupción, que modifica el Código Procesal Penal, y el otro que modifica artículos del Código Penal relativos a los delitos contra la administración pública.

“En esta oportunidad, me permito solicitar respetuosamente la pronta consideración e inclusión en el orden del día de los Proyectos de Ley No. 291 “Por la cual se adopta la Ley General Anticorrupción, se modifica el Código Procesal Penal y se dictan otras disposiciones”, y No. 292, “Por el cual se modifican artículos del Código Penal relativos a los Delitos Contra la Administración Pública” en la agenda de trabajo de la Comisión legislativa que usted dignamente preside”, dice la nota dirigida al diputado Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno.