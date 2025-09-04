Ley para castigar ‘botellas’: Procurador pide celeridad a la Asamblea Nacional

Una ‘pronta consideración’ es la solicitud que el procurador Luis Carlos Gómez está haciendo a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/gomez-propone-castigar-con-carcel-a-las-botellas-y-agilizar-investigacion-contra-la-corrupcion-PH14754391" target="_blank">La petición del jefe del Ministerio Público se basa en los dos anteproyectos de ley que presentó el pasado 24 de julio en la Asamblea Nacional. </a></b>Uno por el cual se adopta la Ley General Anticorrupción, que modifica el Código Procesal Penal, y el otro que modifica artículos del Código Penal relativos a los delitos contra la administración pública.<i>'En esta oportunidad, me permito solicitar respetuosamente la pronta consideración e inclusión en el orden del día de los Proyectos de Ley No. 291 'Por la cual se adopta la Ley General Anticorrupción, se modifica el Código Procesal Penal y se dictan otras disposiciones',</i> y No. 292, <i>'Por el cual se modifican artículos del Código Penal relativos a los Delitos Contra la Administración Pública' en la agenda de trabajo de la Comisión legislativa que usted dignamente preside'</i>, dice la nota dirigida al diputado Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno.