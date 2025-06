Más de 10 mil docentes se han postulado al Meduca para cubrir vacantes por paros

Más de 10 mil docentes se han postulado al Ministerio de Educación (Meduca) para cubrir las vacantes por paro, tanto en las sedes regionales y central, confirmó la ministra de Educación, Lucy Molinar, este jueves, en conferencia de prensa.

En medio de la paralización de labores docentes en escuelas oficiales, que ceso las clases durante todo el primer trimestre del 2025, el Gobierno Nacional aprobó un decreto que establece un procedimiento especial y transitorio para el nombramiento inmediato de nuevos maestros y profesores.

La titular de Educación explicó que el equipo institucional ya esta analizando cada uno de los casos de los profesores que serán reemplazados.

“No queremos hacer injusticias, pero el derecho de nuestros estudiantes nos urge”, sentenció Molinar, quien reconoció que por error se incluyeron a profesores que sí estaban dando clase en el grupo de licencias sin sueldos.

“Pido perdón porque hay gente que no debía estar en ese estatus de licencias sin sueldos, no es que pierde el estatus de docentes. De igual manera, allí había gente que no debería estar y ya estamos tratando de resolver los casos de la mayoría”, añadió.

Los docentes que sean reemplazados se les abrirá un proceso y quedaran suspendidos. Durante ese tiempo podrá utilizar los mecanismos necesarios para su defensa hasta que la justicia dicte una decisión, explicó la ministra de Educación.

Desde el miércoles las clases comenzaron a regularizarce tanto en Veraguas como en casi todas las provincias, según Molinar.

“Están bastante normal. Nosotros tenemos que apostar por la vía educativa y por eso apostamos al decreto porque hay gente que quiere una vida política”, señaló la titular de Educación.