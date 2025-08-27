Metro de Panamá invertirá $15.8 millones en mantenimiento de ciclo largo de sus trenes

El Consejo de Gabinete autoriza la contratación excepcional entre el Metro de Panamá, S. A. y la empresa Alstom Panamá, S. A. para la ejecución del mantenimiento de ciclo largo de la flota de trenes de las líneas 1 y 2 del sistema.

De acuerdo con la resolución aprobada, el contrato es por un monto de $15,894,369 y un periodo de ejecución de 20 meses.

Además, la aprobado comprende los servicios de mantenimiento de cinco años, seis años y de pantógrafos de los trenes que se usan en la línea 1 y 2.

De acuerdo con el Metro de Panamá, el denominado “mantenimiento de ciclo largo” consiste en el desmontaje, reemplazo y verificación exhaustiva de componentes críticos, garantizando la confiabilidad de la operación.

También se garantiza la reducción de riesgos de accidentes y averías, así como la prolongación de la vida útil del sistema ferroviario.

La Dirección de Operaciones y Mantenimiento del Metro explicó que previamente se realizaron diferentes gestiones para la contratación, incluyendo publicaciones en el portal PanamaCompra, invitaciones directas a empresas especializadas y reuniones técnicas.

Una primera cotización en línea fue cancelada por inconsistencias en la propuesta presentada, lo que llevó a actualizar los Términos de Referencia y abrir una segunda convocatoria.

Finalmente, tras este proceso, el contrato fue adjudicado mediante procedimiento excepcional a Alstom Panamá, S. A., dada su experiencia técnica en este tipo de operaciones de alta complejidad.