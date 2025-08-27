Metro de Panamá invertirá $15.8 millones en mantenimiento de ciclo largo de sus trenes

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/consejo-de-gabinete" target="_blank">El Consejo de Gabinete</a> autoriza la contratación excepcional entre el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/metro-de-panama" target="_blank">Metro de Panamá, S. A. </a>y la empresa <b>Alstom Panamá, S. A.</b> para la ejecución del mantenimiento de ciclo largo de la flota de trenes de las líneas 1 y 2 del sistema.<b>De acuerdo con la resolución aprobada, el contrato es por un monto de $15,894,369 y un periodo de ejecución de 20 meses.</b>Además, la aprobado comprende los servicios de mantenimiento de cinco años, seis años y de pantógrafos de los trenes que se usan en la línea 1 y 2.De acuerdo con el Metro de Panamá, el denominado 'mantenimiento de ciclo largo' consiste en el desmontaje, reemplazo y verificación exhaustiva de componentes críticos, garantizando la confiabilidad de la operación.También se garantiza la reducción de riesgos de accidentes y averías, así como la prolongación de la vida útil del sistema ferroviario.La Dirección de Operaciones y Mantenimiento del Metro explicó que previamente se realizaron diferentes gestiones para la contratación, incluyendo publicaciones en el portal <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/panamacompra" target="_blank">PanamaCompra</a>, invitaciones directas a empresas especializadas y reuniones técnicas. <b>Una primera cotización en línea fue cancelada por inconsistencias en la propuesta presentada, lo que llevó a actualizar los Términos de Referencia y abrir una segunda convocatoria.</b>Finalmente, tras este proceso, el contrato fue adjudicado mediante procedimiento excepcional a Alstom Panamá, S. A., dada su experiencia técnica en este tipo de operaciones de alta complejidad.