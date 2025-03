Minseg: compra de aeronaves es para fortalecer la seguridad del Estado

La adquisición de seis aeronaves por parte del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), cuatro de estas con capacidad de combate, estaría pensada para tareas de “patrullaje” y no con intenciones “bélicas”, aseguró en rueda de prensa este miércoles el viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza.

¿Aviones de guerra?

Sobre la polémica en torno al posible artillamiento de las aeronaves o si estas iban a ser utilizadas en misiones de combate, las autoridades indicaron que las especificaciones solicitadas para los equipos no tienen propósitos militares.

“No existe ningún objetivo bélico o de combate dentro de las especificaciones que Panamá ha requerido en la compra de estas aeronaves, que entrarían a reemplazar la flota existente, la cual está integrada por unas 14 aeronaves que datan de la década del 80 y cuyo mantenimiento representa altos costos para el Estado panameño, unos 10 millones de dólares cada año”, informó el Minseg.

Al respecto, el comisionado y subdirector del Senan, Rafael Jurado, manifestó que aunque los aviones sí podrían tener capacidad de combate, características con las que cuentan otros equipos de la institución, eso no implica que ese sea su objetivo final. “Panamá no está haciendo nada diferente a lo que ya tiene. Nuestras aeronaves y barcos ya tienen armas, [la defensa] es parte de nuestra función constitucional [...] no es una avión con el que se va a hacer una guerra, es algo que Panamá tiene para vigilar su seguridad”, dijo.

La Estrella de Panamá consultó con el experto en seguridad aérea, Jorge Vargas, comandante retirado del antiguo Servicio Aéreo Nacional, que explicó que en este tipo de adquisiciones se ajusta a lo solicitado por los Estados, de tal manera que aunque el A-29 Super Tucano posee capacidades de combate, puede ser adquirido con otros equipos que no necesariamente implican artillamiento.

“Desconozco los pormenores de la adquisición, eso lo debe informar el Gobierno, pero normalmente este tipo de compras vienen acompañadas de paquetes de entrenamiento para el personal de seguridad que va pilotear los equipos”, señaló.

Vargas subrayó que Panamá tiene una atraso en materia de protección y defensa del espacio aéreo, pese a enfrentar problemas de seguridad similares a los de sus vecinos en la región, que sí están dotados de aeronaves de guerra.

“Tenemos que proteger nuestro territorio y el Canal; todo país soberano debe tener las capacidades para poder proteger a su población. No con perspectivas de conflicto; Panamá es un país de paz, pero es necesario que ese elemento esté dentro de la estrategia nacional de protección del Estado”, recalcó.