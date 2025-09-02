Mizrachi bajo investigación: TE detecta posibles donaciones sospechosas

La auditoría del TE también reveló un vínculo entre Bernadette Limited y Towerbank International Inc., ya que la donación fue tramitada usando el correo bmendez@towerbank.com, lo cual evidencia que el dominio pertenece a dicho banco, de acuerdo con el informe.Por otro lado, Benjamín Méndez Kardonski, actual presidente de Towerbank y Towertrust, también donó a Mizrachi $10.500, según lo verificado por los auditores. Todo esto en relación de verificar el posible conflicto de interés entre la administración alcaldicia y Towerbank International Inc., ya que la entidad bancaria fue beneficiada de un acuerdo municipal para recibir el pago de tributos municipales a través de monedas digitales.