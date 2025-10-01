Molestia en Comisión de economía y finanzas: autoridades no dan la cara

A pesar de estar citados con una semana de antelación, los ministros de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y de Obras Públicas, José Luis Andrade, junto con la gerente general de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), Jessica Gotti, no comparecieron ayer martes en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

La convocatoria tenía como objetivo abordar temas relacionados con la gestión de las tres instituciones citadas.

En el caso de ENA, también serviría para dar luces en cuanto a dos proyectos que fueron presentados y prohijados en la sesión de ayer, sobre los corredores del país. Uno de estos busca establecer un tope de cobro en los corredores, mientras que el segundo busca modificar la ley orgánica del ENA.

Sin embargo, la ausencia de los altos funcionarios generó malestar entre los diputados.

El ministro Chapman envió una carta en la que explicó que ya tenía compromisos adquiridos para la fecha y pidió reprogramar su presentación. Gotti también remitió una excusa y solicitó que la citación se posponga para el próximo 23 de octubre.

En el caso del ministro Andrade, no se recibió justificación alguna por su ausencia, lo que fue criticado durante la comisión.

En la sesión, el diputado el diputado Eduardo Gaitán, presidente de la comisión, recordó que la Constitución establece que los ministros y directores de instituciones deben ser citados con al menos 48 horas de antelación, requisito que —según indicó— se cumplió con una semana de anticipación.

“La Asamblea no se tiene que adaptar a una institución, todo lo contrario. Esta es la casa del pueblo y el artículo 49 del reglamento interno de la Asamblea indica la obligatoriedad de que los ministros y aquellos directores que son citados tengan que venir”, recalcó.

Gaitán también subrayó la falta de mecanismos sancionatorios dentro del reglamento interno del Órgano Legislativo para quienes incumplen con las citaciones y señaló que esta es una de las razones por las cuales debe avanzar con rapidez las reformas al mismo.

“Actualmente no existe una sanción que podamos colocarle a los ministros y directores que en reiteradas ocasiones no se ajustan a lo que esta Asamblea ha decidido”, señaló.

Asimismo, señaló que esta no es la primera vez que esta situación sucede y mientras no se tenga una norma para poder tomar acciones concretas, seguirán citando a ministros y directores de instituciones que seguirán sin asistir.

Al igual que otros diputados, el presidente de la comisión de economía y fianzas señaló que la Asamblea Nacional representa a la ciudadanía y que la no asistencia de los ministros debilita el principio de fiscalización al que deben estar sujetos los funcionarios públicos.

En los próximos días, la Comisión de Economía y Finanzas deberá definir nuevas fechas para las comparecencias de Chapman y Gotti, mientras que todavía se espera una explicación oficial por parte del ministro de Obras Públicas sobre su ausencia.