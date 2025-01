Mulino: ‘Hoy la justicia de nuestro país empieza un nuevo ciclo’

Este jueves 2 de enero el Gobierno inicia un “nuevo ciclo”, aseguró el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante su primer mensaje a la nación.

“Hoy es cuando en realidad se completa el ciclo del nuevo Gobierno, pues cortamos el cordón umbilical con una Contraloría General de la República sumergida en críticas por la falta de fiscalización y transparencia”, alegó el mandatario.

El mandatario aseveró que “hoy la justicia del país empieza un nuevo ciclo, sin las presiones ni injerencias del pasado, que no buscaban justicia, sino cabezas”.

Mulino afirmó que los nuevos procuradores son “libres” para “enmendar los errores del pasado y “perseguir el delito”.

El gobernante recordó la situación económica en la que se inició su administración y aclaró que si bien sabían que las finanzas del Estado “estaban mal”, no se esperaban la “grave situación que encontraron”.

“El resultado de la última elección marcó el descontento con los responsables de la debacle financiera del país (...). Empezar de cero es difícil, pero empezar de -$50,000, con un Estado abultado, ineficiente y parasitario, de estructuras que se sostienen del abuso de los recursos públicos, en todos los órdenes”, detalló.

El mandatario hizo un llamado al sistema de justicia nacional a “aplicar la ley de manera objetiva” a los responsables.

El presidente abogó por mejorar las leyes que regulan al Gobierno Nacional, ya que, con las leyes actuales, “despedir a una botella es casi imposible”.

Seis meses de gobierno

Mulino hizo énfasis en la adhesión de Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur) resaltando el potencial económico de formar parte de ese bloque de naciones.

Agregó que el país ha recibido 12 nuevas empresas, bajo el Régimen Especial de Sedes de Empresas Multinacionales y 19 empresas, bajo el régimen de zonas francas, generando una inversión de $163 millones y más de 1,100 empleos.

Sobre la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), el gobernante resaltó la puesta en marcha del “espacio del emprendedor”, en donde se atendieron a 500 personas.

El Ejecutivo buscará convertir al país en el hub de congresos y convenciones de América, con 58 eventos internacionales, en un año.

“Estamos saneando las finanzas del Estado, mediante un programa de contención de gastos, que logró una reducción de gastos de $1,300 millones y un pago de $900 millones en deudas”, detalló.

En materia educativa, Mulino aseguró que se va a reintegrar la materia de Historia de las Relaciones de Panamá con Estados Unidos.

Añadió que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) distribuyó $139 millones en becas a 900,000 estudiantes, “sin favores personales y políticos”.

El titular del Ejecutivo destacó que se están efectuando auditorías a lo interno del Ifarhu. “Esa entidad es fundamental, pero hay que seguir en el camino de la decencia”.

Caja del Seguro Social

”El futuro del país depende de las reformas a la Caja del Seguro Social”, sentenció el político, quien catalogó el proceso de su aprobación como “demorado”.

”No es un deseo mío hacer reformas a la CSS solo por hacerlas, pero es mi firme compromiso no perjudicar más la economía o eludir el tema. Ese proyecto de Ley se presentó el 6 de noviembre (...) aún sigue sin pasar”, lamentó.

”Dilatar los tiempos no soluciona el problema, lo agrava. Ustedes (la Asamblea Nacional) tienen la responsabilidad de esto, de hoy en adelante”, anexó.

Mulino pidió a los diputados “avanzar con responsabilidad” sobre las reformas a la CSS. “Si la propuesta es aumentar el ITBMS, se lo digan a la población, porque es responsabilidad de todos hablar con la verdad. Si desean proponer una reforma fiscal, díganlo claro. (...) pero los problemas actuales de la CSS no se resuelven con más impuestos”, acotó.

”El proyecto no está escrito en piedra, pero es importante su culminación, para que podamos mirar hacia adelante [como país], con la garantía de que tenemos un Seguro Social fuerte y al verdadero servicio de los asegurados. Nosotros no vamos a soltar este proyecto, no voy a permitir que nosotros abandonemos este proyecto”, alegó.